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В России зимой упали продажи электромобилей
В России зимой упали продажи электромобилей - 11.03.2025, ПРАЙМ
В России зимой упали продажи электромобилей
В январе и феврале 2025 года продажи электромобилей в России сократились на 63%, сообщает агентство "Автостат". | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:45+0300
2025-03-11T08:45+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В январе и феврале 2025 года продажи электромобилей в России сократились на 63%, сообщает агентство "Автостат".Согласно данным агентства, В феврале было реализовано 617 новых легковых электрокаров — втрое меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего за два месяца в стране продано 1,27 тыс. электромобилей, что на 63% ниже показателей 2024 года. При этом общий спад продаж на автомобильном рынке составил 9,3%: за этот период реализовано 167,11 тыс. машин. Доля электрокаров среди всех проданных автомобилей сократилась с 1,8% до 0,8%.Генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков связывает снижение продаж с тем, что ранее сформировавшийся спрос постепенно исчерпывается, а также с эффектом высокой базы: годом ранее импортеры активно увеличивали поставки перед введением новых ограничений на ввоз автомобилей. Однако, по его словам, электромобили остаются нишевым продуктом на российском рынке, поскольку слабо приспособлены для дальних поездок.Дополнительными факторами падения продаж "Автостат" назвал повышение ставок утилизационного сбора, что привело к росту цен, а также общую ситуацию на авторынке. По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в среднем электромобили подорожали почти на 670 тыс. рублей. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов добавил, что ситуацию осложняют высокая ключевая ставка и ожидание возвращения премиальных моделей ушедших брендов.По прогнозам Целикова, в 2025 году рынок электромобилей, скорее всего, сократится более чем на 30%, до 10–12 тыс. проданных машин. Иванов также считает, что на фоне ослабления интереса к электрокарам сегмент просядет минимум на 30–40%.В свою очередь, в 2024 году было приобретено 12,3 тыс. подержанных электрокаров — это на 18% больше, чем годом ранее. Лидером среди б/у электромобилей в России стал японский бренд Nissan.
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россия, бизнес, nissan, электромобили, электрокар
РОССИЯ, Бизнес, Nissan, электромобили, электрокар
В России зимой упали продажи электромобилей
"Автостат": продажи электромобилей в России в январе и феврале упали на 63%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
В январе и феврале 2025 года продажи электромобилей в России сократились на 63%, сообщает агентство "Автостат"
.
Согласно данным агентства, В феврале было реализовано 617 новых легковых электрокаров — втрое меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего за два месяца в стране продано 1,27 тыс. электромобилей, что на 63% ниже показателей 2024 года. При этом общий спад продаж на автомобильном рынке составил 9,3%: за этот период реализовано 167,11 тыс. машин. Доля электрокаров среди всех проданных автомобилей сократилась с 1,8% до 0,8%.
Генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков связывает снижение продаж с тем, что ранее сформировавшийся спрос постепенно исчерпывается, а также с эффектом высокой базы: годом ранее импортеры активно увеличивали поставки перед введением новых ограничений на ввоз автомобилей. Однако, по его словам, электромобили остаются нишевым продуктом на российском рынке, поскольку слабо приспособлены для дальних поездок.
Дополнительными факторами падения продаж "Автостат" назвал повышение ставок утилизационного сбора, что привело к росту цен, а также общую ситуацию на авторынке. По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, в среднем электромобили подорожали почти на 670 тыс. рублей. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов добавил, что ситуацию осложняют высокая ключевая ставка и ожидание возвращения премиальных моделей ушедших брендов.
По прогнозам Целикова, в 2025 году рынок электромобилей, скорее всего, сократится более чем на 30%, до 10–12 тыс. проданных машин. Иванов также считает, что на фоне ослабления интереса к электрокарам сегмент просядет минимум на 30–40%.
В свою очередь, в 2024 году было приобретено 12,3 тыс. подержанных электрокаров — это на 18% больше, чем годом ранее. Лидером среди б/у электромобилей в России стал японский бренд Nissan.
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