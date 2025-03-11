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Поставки российской нефти в Венгрию остановились из-за атаки ВСУ

Поставки российской нефти в Венгрию остановились из-за атаки ВСУ - 11.03.2025, ПРАЙМ

Поставки российской нефти в Венгрию остановились из-за атаки ВСУ

Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Об этом венгерский министр... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T16:56+0300

2025-03-11T16:56+0300

2025-03-11T16:56+0300

нефть

россия

венгрия

петер сийярто

александр новак

всу

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БУДАПЕШТ, 11 мар - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Об этом венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в видеообращении в соцсети. "Ночью украинский беспилотник атаковал измерительную станцию ​​нефтепровода "Дружба". <...> Из-за ночной атаки беспилотника поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" пришлось временно приостановить", — сказал чиновник. Он подчеркнул, что Будапешт считает "неприемлемыми" атаки на критическую энергоинфраструктуру.Сийярто напомнил, что трубопровод "Дружба" имеет решающее значение снабжения Венгрии нефтью."Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать", — подчеркнул министр.Как уточнил Сийярто, он обсудил ситуацию с российским вице-премьером Александром Новаком, который заверил, что ремонтные работы уже идут. Сейчас прокачка нефти пока невозможна, но может возобновиться уже вечером 11 марта.

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нефть, россия, венгрия, петер сийярто, александр новак, всу