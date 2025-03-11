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Ирак рассматривает Катар и Оман как альтернативные поставщики газа

Ирак рассматривает Катар и Оман как альтернативные поставщики газа - 11.03.2025, ПРАЙМ

Ирак рассматривает Катар и Оман как альтернативные поставщики газа

Ирак на фоне опасений блокирования США поставок природного газа из Ирана после аналогичного решения в отношении электроэнергии рассматривает Катар и Оман как... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T03:29+0300

2025-03-11T03:29+0300

2025-03-11T03:29+0300

энергетика

газ

нефть

ирак

иран

сша

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ирак на фоне опасений блокирования США поставок природного газа из Ирана после аналогичного решения в отношении электроэнергии рассматривает Катар и Оман как альтернативных поставщиков газа, передает агентство Рейтер. Ранее американские СМИ со ссылкой на представителей госдепартамента США сообщили, что Белый дом не продлил 120-дневное исключение, которое позволяло Ираку рассчитываться с Ираном за поставки природного газа и электричества. В настоящее время Ирак страдает от нехватки природного газа для производства электроэнергии, что приводит к периодическим отключениям и массовым протестам. "После того, как США предприняли шаги по блокированию импорта электроэнергии в Ирак из Ирана, Багдад рассматривает Катар и Оман как возможные варианты, если Вашингтон сделает то же самое в отношении торговли газом", - пишет агентство. В настоящее время Багдад получает до 50 миллионов кубометров газа в день из Ирана в зависимости от его потребностей в рамках пятилетнего соглашения, подписанного в марте 2024 года.

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газ, нефть, ирак, иран, сша