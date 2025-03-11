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Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско в "СберСтраховании" - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско в "СберСтраховании"
Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско в "СберСтраховании" - 11.03.2025, ПРАЙМ
Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско в "СберСтраховании"
Корейская Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско, оформленных в "Сбербанк Страховании", отечественная Lada заняла второе место, рассказал РИА Новости | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:06+0300
2025-03-11T18:06+0300
экономика
kia
сбербанк
авто
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Корейская Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско, оформленных в "Сбербанк Страховании", отечественная Lada заняла второе место, рассказал РИА Новости генеральный директор страховой компании Михаил Волков. "В 2024 году водители оформили в "СберСтраховании" на 35% больше полисов каско для автомобилей Lada, чем годом ранее. По количеству оформленных полисов пока лидирует корейская Kia (8% от всех полисов каско, оформленных за год), хотя интерес к страхованию корейской марки сократился на 9% по сравнению с прошлым годом. Lada расположилась на второй строчке с долей в 7%. Следом идут Changan (7%), Geely и Toyota (по 6%)", - рассказал он. По его словам, в 2023 году топ-5 отличался – Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Volkswagen, а китайские бренды не входили даже в топ-10. Волков также отметил, что за прошлый год спрос на китайские авто увеличился в 4,4 раза, а их доля в портфеле каско компании составила 33%. Самые популярные марки из Поднебесной - это Changan (20% от всех китайских авто в портфеле "СберСтрахования"), Geely (19%), Haval (16%), Chery (16%) и Tank (5%). Чаще всего в компании страховые полисы оформляли жители Москвы (25% от всех договоров каско, заключенных в 2024 году), Московской области и Санкт-Петербурге (по 13%), добавил глава "Сбербанк Страхования". "За год наш портфель каско для легковых автомобилей вырос на 42%, в том числе благодаря сотрудничеству с автопроизводителями и дилерами. В феврале этого года "СберСтрахование" вошла в список страховых компаний, участвующих в программе "Lada Страхование". Теперь при покупке автомобиля этой марки сотрудники дилерских центров будут предлагать оформить программный полис страхования, в том числе и от нашей компании", - напомнил он.
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kia, сбербанк, авто
Экономика, Kia, Сбербанк, Авто
18:06 11.03.2025
 
Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско в "СберСтраховании"

Kia лидировала в 2024 году по числу оформленных полисов каско в "СберСтраховании"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Kia
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Корейская Kia лидировала в 2024 году по числу полисов каско, оформленных в "Сбербанк Страховании", отечественная Lada заняла второе место, рассказал РИА Новости генеральный директор страховой компании Михаил Волков.
"В 2024 году водители оформили в "СберСтраховании" на 35% больше полисов каско для автомобилей Lada, чем годом ранее. По количеству оформленных полисов пока лидирует корейская Kia (8% от всех полисов каско, оформленных за год), хотя интерес к страхованию корейской марки сократился на 9% по сравнению с прошлым годом. Lada расположилась на второй строчке с долей в 7%. Следом идут Changan (7%), Geely и Toyota (по 6%)", - рассказал он.
По его словам, в 2023 году топ-5 отличался – Kia, Hyundai, Lada, Toyota и Volkswagen, а китайские бренды не входили даже в топ-10.
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Волков также отметил, что за прошлый год спрос на китайские авто увеличился в 4,4 раза, а их доля в портфеле каско компании составила 33%. Самые популярные марки из Поднебесной - это Changan (20% от всех китайских авто в портфеле "СберСтрахования"), Geely (19%), Haval (16%), Chery (16%) и Tank (5%).
Чаще всего в компании страховые полисы оформляли жители Москвы (25% от всех договоров каско, заключенных в 2024 году), Московской области и Санкт-Петербурге (по 13%), добавил глава "Сбербанк Страхования".
"За год наш портфель каско для легковых автомобилей вырос на 42%, в том числе благодаря сотрудничеству с автопроизводителями и дилерами. В феврале этого года "СберСтрахование" вошла в список страховых компаний, участвующих в программе "Lada Страхование". Теперь при покупке автомобиля этой марки сотрудники дилерских центров будут предлагать оформить программный полис страхования, в том числе и от нашей компании", - напомнил он.
 
ЭкономикаKiaСбербанкАвто
 
 
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