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Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде - 11.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T22:34+0300
2025-03-11T22:34+0300
2025-03-11T22:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США", - указывается в ее сообщении. Глава ЕК подчеркнула, что это "позитивное событие", которое может стать шагом на пути к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины". "Теперь мяч на стороне России. ЕС вместе с партнерами готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах", - заключила фон дер Ляйен.
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Спецоперация на Украине, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, РОССИЯ, США, ЕС, ЕК
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде
Глава Еврокомиссии: Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США", - указывается в ее сообщении.
Глава ЕК подчеркнула, что это "позитивное событие", которое может стать шагом на пути к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины".
"Теперь мяч на стороне России. ЕС вместе с партнерами готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах", - заключила фон дер Ляйен.
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