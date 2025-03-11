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Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде - 11.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T22:34+0300
2025-03-11T22:34+0300
спецоперация на украине
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США", - указывается в ее сообщении. Глава ЕК подчеркнула, что это "позитивное событие", которое может стать шагом на пути к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины". "Теперь мяч на стороне России. ЕС вместе с партнерами готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах", - заключила фон дер Ляйен.
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урсула фон дер ляйен, украина, россия, сша, ес, ек
Спецоперация на Украине, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, РОССИЯ, США, ЕС, ЕК
22:34 11.03.2025
 
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде

Глава Еврокомиссии: Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – ПРАЙМ. Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, написала в сети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США", - указывается в ее сообщении.
Глава ЕК подчеркнула, что это "позитивное событие", которое может стать шагом на пути к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины".
"Теперь мяч на стороне России. ЕС вместе с партнерами готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах", - заключила фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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Спецоперация на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенУКРАИНАРОССИЯСШАЕСЕК
 
 
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