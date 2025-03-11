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В IBC Real Estate отметили рост инвестиций в недвижимость в России
В IBC Real Estate отметили рост инвестиций в недвижимость в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
В IBC Real Estate отметили рост инвестиций в недвижимость в России
Объем инвестиций в недвижимость в России с начала года по 11 марта 2025 года составил 98 миллиардов рублей, что на 38% больше в сравнении с аналогичным периодом | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:36+0300
2025-03-11T12:36+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость в России с начала года по 11 марта 2025 года составил 98 миллиардов рублей, что на 38% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал журналистам руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его словам, основную долю вложений - 67% (66 миллиардов рублей) - составили офисы. Инвестиции в этом сегменте за неполный квартал обеспечили три сделки. Причем практически весь объем вложений - 65 миллиардов рублей - пришелся на продажу Т-Банку здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве под корпоративный университет, а также сделку с бизнес-центром AFI2B на 2-й Брестской улице вблизи Белорусского вокзала. Также Казарян спрогнозировал, что в 2025 году объем инвестиций в недвижимость может составить около 600 миллиардов рублей, что будет вдвое меньше результата 2024 года.
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ibc real estate, финансы, бизнес, т-банк, недвижимость, инвестиции
Экономика, IBC Real Estate, Финансы, Бизнес, Т-Банк, Недвижимость, инвестиции
В IBC Real Estate отметили рост инвестиций в недвижимость в России
IBC Real Estate: объем инвестиций в недвижимость в России вырос на 38%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость в России с начала года по 11 марта 2025 года составил 98 миллиардов рублей, что на 38% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал журналистам руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
По его словам, основную долю вложений - 67% (66 миллиардов рублей) - составили офисы. Инвестиции в этом сегменте за неполный квартал обеспечили три сделки. Причем практически весь объем вложений - 65 миллиардов рублей - пришелся на продажу Т-Банку здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве под корпоративный университет, а также сделку с бизнес-центром AFI2B на 2-й Брестской улице вблизи Белорусского вокзала.
Также Казарян спрогнозировал, что в 2025 году объем инвестиций в недвижимость может составить около 600 миллиардов рублей, что будет вдвое меньше результата 2024 года.
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