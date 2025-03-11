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Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов - 11.03.2025, ПРАЙМ
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов
Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики на острожных настроениях инвесторов, стремящихся уйти от риска под влиянием внешних... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:53+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики на острожных настроениях инвесторов, стремящихся уйти от риска под влиянием внешних факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent слабо росла - на 0,04%, до 69,31 доллара за баррель, апрельские фьючерсы WTI дешевели на 0,06%, до 65,99 доллара. "Цены на нефть имеют тенденцию к снижению под влиянием внешних факторов, а сохранение опасений относительно экономического роста США подталкивает к большему отказу от рисков. Из-за очевидно ухудшающихся настроений на более широких рынках трудно определить "дно", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Кроме того, нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои прогнозы по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по нефтедобыче в стране.
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рынки, торги, нефть, сша, brent, цены, инвесторы
Экономика, Рынки, Торги, Нефть, США, BRENT, цены, инвесторы
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов
Цены на нефть не показывают единой динамики на уходе инвесторов от риска
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики на острожных настроениях инвесторов, стремящихся уйти от риска под влиянием внешних факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent слабо росла - на 0,04%, до 69,31 доллара за баррель, апрельские фьючерсы WTI дешевели на 0,06%, до 65,99 доллара.
"Цены на нефть имеют тенденцию к снижению под влиянием внешних факторов, а сохранение опасений относительно экономического роста США подталкивает к большему отказу от рисков. Из-за очевидно ухудшающихся настроений на более широких рынках трудно определить "дно", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Кроме того, нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои прогнозы по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по нефтедобыче в стране.
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения