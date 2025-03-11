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Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов - 11.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250311/neft-855658157.html
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов - 11.03.2025, ПРАЙМ
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов
Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики на острожных настроениях инвесторов, стремящихся уйти от риска под влиянием внешних... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:53+0300
2025-03-11T08:53+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики на острожных настроениях инвесторов, стремящихся уйти от риска под влиянием внешних факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent слабо росла - на 0,04%, до 69,31 доллара за баррель, апрельские фьючерсы WTI дешевели на 0,06%, до 65,99 доллара. "Цены на нефть имеют тенденцию к снижению под влиянием внешних факторов, а сохранение опасений относительно экономического роста США подталкивает к большему отказу от рисков. Из-за очевидно ухудшающихся настроений на более широких рынках трудно определить "дно", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Кроме того, нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои прогнозы по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по нефтедобыче в стране.
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рынки, торги, нефть, сша, brent, цены, инвесторы
Экономика, Рынки, Торги, Нефть, США, BRENT, цены, инвесторы
08:53 11.03.2025
 
Нефть торгуется разнонаправленно на осторожных настроениях инвесторов

Цены на нефть не показывают единой динамики на уходе инвесторов от риска

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики на острожных настроениях инвесторов, стремящихся уйти от риска под влиянием внешних факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.44 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent слабо росла - на 0,04%, до 69,31 доллара за баррель, апрельские фьючерсы WTI дешевели на 0,06%, до 65,99 доллара.
"Цены на нефть имеют тенденцию к снижению под влиянием внешних факторов, а сохранение опасений относительно экономического роста США подталкивает к большему отказу от рисков. Из-за очевидно ухудшающихся настроений на более широких рынках трудно определить "дно", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Кроме того, нефтяной рынок ожидает публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США позднее во вторник, в котором ведомство обновит свои прогнозы по стоимости нефти марок Brent и WTI, а также по нефтедобыче в стране.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Стоимость нефти растет после нескольких недель снижения
Вчера, 14:50
 
ЭкономикаРынкиТоргиНефтьСШАBRENTценыинвесторы
 
 
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