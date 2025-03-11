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Стоимость нефти растет на фоне ряда факторов

Стоимость нефти растет на фоне ряда факторов - 11.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет на фоне ряда факторов

Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 1,2% после снижения в понедельник и на фоне ослабления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:50+0300

2025-03-11T14:50+0300

2025-03-11T14:50+0300

экономика

нефть

рынки

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем увеличиваются на 1,2% после снижения в понедельник и на фоне ослабления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21%, до 70,12 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - также на 1,21%, до 66,83 доллара. Нефтяные котировки восстанавливаются после снижения цен в понедельник на 1,5% на фоне распродажи на фондовых рынках и опасений по поводу экономических перспектив, а также слабой статистики о потребительских ценах в Китае, крупном импортере и потребителе нефти. Способствует росту стоимости и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 103,54 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы ожидают позднее во вторник публикацию краткосрочного энергетического прогноза (STEO) минэнерго США, в котором ведомство обновит свои годовые прогнозы по стоимости нефти Brent и WTI, а также по добыче нефти в стране. В среду и четверг соответственно будут опубликованы ежемесячные доклады Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), в которых будут обновлены основные прогнозы по нефтяному рынку. Также в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по нефтяным запасам в стране.

https://1prime.ru/20250311/neft-855658157.html

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нефть, рынки