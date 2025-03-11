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Эксперт рассказал, что приведет к снижению цен на нефть в мире - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что приведет к снижению цен на нефть в мире
Эксперт рассказал, что приведет к снижению цен на нефть в мире - 11.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что приведет к снижению цен на нефть в мире
Цена нефти Brent в обозримой перспективе в диапазоне 70-80 долларов за баррель была бы оптимальный и для поставщиков, и для потребителей, но решение ОПЕК+... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:51+0300
2025-03-11T16:51+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Цена нефти Brent в обозримой перспективе в диапазоне 70-80 долларов за баррель была бы оптимальный и для поставщиков, и для потребителей, но решение ОПЕК+ наращивать добычу нефти с апреля и давление рынка на котировки в целом скорее склоняют чашу весов в сторону удешевления нефти, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Страны ОПЕК+ в начале марта решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Мировые цены на нефть отреагировали на это снижением, которое вскоре замедлилось. Сейчас, по состоянию на 16.40 мск, баррель Brent на бирже дорожает на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 70,33 доллара. "В настоящее время на сырьевой рынок давят, помимо опасений расширения добычи ОПЕК+, риски тарифных войн и, возможно, рецессий или вероятности замедления крупных экономик - США, ЕС, КНР. Сигналы относительно торможения ВВП уже поступают, и рынок начинает отражать этот риск, переоценивая перспективы спроса на нефть", - оценивает Скрябин. С другой стороны, по его словам, сокращение добычи - мера, которую применял ОПЕК+ для поддержания цен в последние годы - вероятно, исчерпала свой потенциал, и альянс не может выдерживать растущее давление на рынок со стороны США и потерю своей доли на нём. Поэтому эксперт в своем прогнозе ожидает, что добыча ОПЕК+ действительно начнет постепенно восстанавливаться. "В обозримой перспективе коридор 70-80 долларов за баррель видится как оптимальный и для поставщиков, и для потребителей, однако все же риски находятся в большей степени на стороне снижения. Но это прогноз без учета возможного влияния геополитических факторов", - резюмирует эксперт.
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сша, опек, китай, нефть, ес, мировой спрос на нефть, цены
Энергетика, США, ОПЕК, КИТАЙ, Нефть, ЕС, мировой спрос на нефть, цены
16:51 11.03.2025
 
Эксперт рассказал, что приведет к снижению цен на нефть в мире

Эксперт Скрябин: рост добычи ОПЕК+ и другие факторы приведут к снижению цен на нефть

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Цена нефти Brent в обозримой перспективе в диапазоне 70-80 долларов за баррель была бы оптимальный и для поставщиков, и для потребителей, но решение ОПЕК+ наращивать добычу нефти с апреля и давление рынка на котировки в целом скорее склоняют чашу весов в сторону удешевления нефти, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Страны ОПЕК+ в начале марта решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Мировые цены на нефть отреагировали на это снижением, которое вскоре замедлилось. Сейчас, по состоянию на 16.40 мск, баррель Brent на бирже дорожает на 1,5% относительно предыдущего закрытия, до 70,33 доллара.
"В настоящее время на сырьевой рынок давят, помимо опасений расширения добычи ОПЕК+, риски тарифных войн и, возможно, рецессий или вероятности замедления крупных экономик - США, ЕС, КНР. Сигналы относительно торможения ВВП уже поступают, и рынок начинает отражать этот риск, переоценивая перспективы спроса на нефть", - оценивает Скрябин.
С другой стороны, по его словам, сокращение добычи - мера, которую применял ОПЕК+ для поддержания цен в последние годы - вероятно, исчерпала свой потенциал, и альянс не может выдерживать растущее давление на рынок со стороны США и потерю своей доли на нём. Поэтому эксперт в своем прогнозе ожидает, что добыча ОПЕК+ действительно начнет постепенно восстанавливаться.
"В обозримой перспективе коридор 70-80 долларов за баррель видится как оптимальный и для поставщиков, и для потребителей, однако все же риски находятся в большей степени на стороне снижения. Но это прогноз без учета возможного влияния геополитических факторов", - резюмирует эксперт.
 
ЭнергетикаСШАОПЕККИТАЙНефтьЕСмировой спрос на нефтьцены
 
 
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