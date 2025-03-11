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Цены на нефть продолжают расти на 1 процент - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть продолжают расти на 1 процент
Цены на нефть продолжают расти на 1 процент - 11.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть продолжают расти на 1 процент
Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:24+0300
2025-03-11T18:24+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.13 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11% - до 70,05 доллара за баррель, апрельских фьючерсы WTI - на 1,12%, до 66,77 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно теми же темпами. В понедельник стоимость нефти опустилась на 1,5%. Инвесторы продолжают с опасением оценивать уровень спроса на нефть, а также влияние на него состояния мировой экономики. "Опасения по поводу того, как мировая экономика отреагирует на торговые войны, безусловно, окажут влияние на нефтяные рынки, поскольку ожидания спроса будут снижены", - цитирует портал Market Watch директора по исследованиям рынка Tradition Energy Гэри Каннингема (Gary Cunningham). В то же время, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе эти опасения вряд ли окажут сильное влияние на котировки нефти.
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нефть
Энергетика, Нефть
18:24 11.03.2025
 
Цены на нефть продолжают расти на 1 процент

Цены на нефть продолжают расти на 1 процент вечером

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером продолжают расти примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.13 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11% - до 70,05 доллара за баррель, апрельских фьючерсы WTI - на 1,12%, до 66,77 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно теми же темпами.
В понедельник стоимость нефти опустилась на 1,5%. Инвесторы продолжают с опасением оценивать уровень спроса на нефть, а также влияние на него состояния мировой экономики.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Эксперт рассказал, что приведет к снижению цен на нефть в мире
16:51
"Опасения по поводу того, как мировая экономика отреагирует на торговые войны, безусловно, окажут влияние на нефтяные рынки, поскольку ожидания спроса будут снижены", - цитирует портал Market Watch директора по исследованиям рынка Tradition Energy Гэри Каннингема (Gary Cunningham).
В то же время, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе эти опасения вряд ли окажут сильное влияние на котировки нефти.
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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