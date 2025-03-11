https://1prime.ru/20250311/nvidia-855677896.html
Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников
Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников - 11.03.2025, ПРАЙМ
Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников
Американский разработчик видеокарт Nvidia вновь стал самым дорогим брендом в секторе полупроводников, в разы опережая TSMC следует из доклада международного... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:02+0300
2025-03-11T17:02+0300
2025-03-11T17:02+0300
экономика
nvidia
brand finance
бизнес
tsmc
микроэлектроника
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/53/833325300_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_dc7ae729cb09e868c069d287f05365dd.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia вновь стал самым дорогим брендом в секторе полупроводников, в разы опережая TSMC следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. "Nvidia сохранила позицию самого дорого бренда полупроводников в мире… Стоимость бренда выросла на 98% - до 87,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, увеличение стоимости Nvidia позволило компании впервые войти в десятку самых дорогих мировых брендов. В прошлом году она также стала самым быстрорастущим брендом в мире. Таким образом, отмечает Brand Finance, стоимость бренда Nvidia теперь более чем в два с половиной раза превышает показатель тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), второго по стоимости бренда в секторе (34,2 миллиарда долларов). Третьим самым дорогим брендом в секторе стала американская компания Intel, стоимость составила 14,3 миллиарда долларов. Четвертую позицию заняла корейская компания SK Hynix (13,7 миллиарда долларов), пятую - американская Broadcom (11,6 миллиарда долларов). Brand Finance добавляет, что в этом году рейтинг самых дорогих брендов полупроводников расширился до 30 с 20 позиций. Это отражает обострение конкуренции и рост влияния новых игроков в отрасли, особенно в Европе - таких компаний как британская Arm и нидерландская ASM.
https://1prime.ru/20241209/nvidia-853440832.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/53/833325300_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_fd613d571dc4f09f98466aad4145ca1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nvidia, brand finance, бизнес, tsmc, микроэлектроника
Экономика, Nvidia, Brand Finance, Бизнес, TSMC, микроэлектроника
Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников
Brand Finance: Nvidia остается самым дорогим брендом в секторе полупроводников
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia вновь стал самым дорогим брендом в секторе полупроводников, в разы опережая TSMC следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance.
"Nvidia сохранила позицию самого дорого бренда полупроводников в мире… Стоимость бренда выросла на 98% - до 87,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, увеличение стоимости Nvidia позволило компании впервые войти в десятку самых дорогих мировых брендов. В прошлом году она также стала самым быстрорастущим брендом в мире.
В Китае запустили антимонопольное расследование в отношении Nvidia
Таким образом, отмечает Brand Finance, стоимость бренда Nvidia теперь более чем в два с половиной раза превышает показатель тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), второго по стоимости бренда в секторе (34,2 миллиарда долларов).
Третьим самым дорогим брендом в секторе стала американская компания Intel, стоимость составила 14,3 миллиарда долларов. Четвертую позицию заняла корейская компания SK Hynix (13,7 миллиарда долларов), пятую - американская Broadcom (11,6 миллиарда долларов).
Brand Finance добавляет, что в этом году рейтинг самых дорогих брендов полупроводников расширился до 30 с 20 позиций. Это отражает обострение конкуренции и рост влияния новых игроков в отрасли, особенно в Европе - таких компаний как британская Arm и нидерландская ASM.