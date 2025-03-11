https://1prime.ru/20250311/nvidia-855677896.html

Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников

Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников - 11.03.2025, ПРАЙМ

Nvidia признана самым дорогим брендом в секторе полупроводников

Американский разработчик видеокарт Nvidia вновь стал самым дорогим брендом в секторе полупроводников, в разы опережая TSMC следует из доклада международного... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:02+0300

2025-03-11T17:02+0300

2025-03-11T17:02+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia вновь стал самым дорогим брендом в секторе полупроводников, в разы опережая TSMC следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. "Nvidia сохранила позицию самого дорого бренда полупроводников в мире… Стоимость бренда выросла на 98% - до 87,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, увеличение стоимости Nvidia позволило компании впервые войти в десятку самых дорогих мировых брендов. В прошлом году она также стала самым быстрорастущим брендом в мире. Таким образом, отмечает Brand Finance, стоимость бренда Nvidia теперь более чем в два с половиной раза превышает показатель тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), второго по стоимости бренда в секторе (34,2 миллиарда долларов). Третьим самым дорогим брендом в секторе стала американская компания Intel, стоимость составила 14,3 миллиарда долларов. Четвертую позицию заняла корейская компания SK Hynix (13,7 миллиарда долларов), пятую - американская Broadcom (11,6 миллиарда долларов). Brand Finance добавляет, что в этом году рейтинг самых дорогих брендов полупроводников расширился до 30 с 20 позиций. Это отражает обострение конкуренции и рост влияния новых игроков в отрасли, особенно в Европе - таких компаний как британская Arm и нидерландская ASM.

https://1prime.ru/20241209/nvidia-853440832.html

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nvidia, brand finance, бизнес, tsmc, микроэлектроника