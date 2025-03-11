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ООН высказалась о массированной атаке дронов ВСУ на Россию
ООН высказалась о массированной атаке дронов ВСУ на Россию - 11.03.2025, ПРАЙМ
ООН высказалась о массированной атаке дронов ВСУ на Россию
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на РФ, заявил, что в ООН "решительно осуждают" нападения на... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:24+0300
2025-03-11T21:24+0300
2025-03-11T21:24+0300
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ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на РФ, заявил, что в ООН "решительно осуждают" нападения на гражданское население и инфраструктуру. "Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости. Он отметил, что подобные атаки должны "немедленно прекратиться", и вновь призвал к срочной деэскалации, немедленному прекращению боевых действий. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.
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московская область, россия, оон
Спецоперация на Украине, Московская область, РОССИЯ, ООН
ООН высказалась о массированной атаке дронов ВСУ на Россию
ООН о массированной атаке дронов ВСУ на РФ: осуждаем нападения на гражданских
ООН, 11 мар – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на РФ, заявил, что в ООН "решительно осуждают" нападения на гражданское население и инфраструктуру.
"Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что подобные атаки должны "немедленно прекратиться", и вновь призвал к срочной деэскалации, немедленному прекращению боевых действий.
Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в стационарах
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине.