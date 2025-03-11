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В США ожидают, что ОПЕК+ в 2025 году будет добывать меньше заявленного - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В США ожидают, что ОПЕК+ в 2025 году будет добывать меньше заявленного
В США ожидают, что ОПЕК+ в 2025 году будет добывать меньше заявленного - 11.03.2025, ПРАЙМ
В США ожидают, что ОПЕК+ в 2025 году будет добывать меньше заявленного
Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать в 2025 году все равно меньше, чем заявлено альянсом, несмотря на его планы по росту добычи, следует из... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T20:32+0300
2025-03-11T20:32+0300
энергетика
опек
сша
нефть
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать в 2025 году все равно меньше, чем заявлено альянсом, несмотря на его планы по росту добычи, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Хотя ОПЕК+ недавно объявила о планах постепенного увеличения добычи, начиная с апреля 2025 года, мы все равно ожидаем, что члены ОПЕК+ будут добывать меньше, чем заявлено организацией для ограничения роста мировых запасов нефти", - говорится в докладе. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМинистерство ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ в 2025 году увеличится на 70 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - на 540 тысяч баррелей. При этом в февральском докладе Минэнерго США прогнозировало рост нефтепроизводства на 40 тысяч баррелей в текущем году и на 560 тысяч в следующем. По оценкам Минэнерго США, то, в какой мере ОПЕК+ будет наращивать добычу, будет ключевым фактором для цен на нефть в ближайшие месяцы. Страны ОПЕК+ в начале марта решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Рост добычи ОПЕК+ планирует обеспечить за счет отмены добровольных ограничений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, а также увеличения квоты для ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки. Увеличение нефтепроизводства будет постепенным - до сентября 2026 года. К концу текущего года добыча должна вырасти на 1,096 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе планов альянса. Однако Ирак, Казахстан и Россия еще должны предоставить обновленные планы по компенсации добычи в прошлом году сверх разрешенных уровней. То есть фактически рост производства будет меньше.
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опек, сша, нефть
Энергетика, ОПЕК, США, Нефть
20:32 11.03.2025
 
В США ожидают, что ОПЕК+ в 2025 году будет добывать меньше заявленного

Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ в 2025 году будет добывать меньше заявленного

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать в 2025 году все равно меньше, чем заявлено альянсом, несмотря на его планы по росту добычи, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
"Хотя ОПЕК+ недавно объявила о планах постепенного увеличения добычи, начиная с апреля 2025 года, мы все равно ожидаем, что члены ОПЕК+ будут добывать меньше, чем заявлено организацией для ограничения роста мировых запасов нефти", - говорится в докладе.
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Министерство ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ в 2025 году увеличится на 70 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - на 540 тысяч баррелей. При этом в февральском докладе Минэнерго США прогнозировало рост нефтепроизводства на 40 тысяч баррелей в текущем году и на 560 тысяч в следующем.
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По оценкам Минэнерго США, то, в какой мере ОПЕК+ будет наращивать добычу, будет ключевым фактором для цен на нефть в ближайшие месяцы.
Страны ОПЕК+ в начале марта решили начать постепенно наращивать добычу нефти с 1 апреля, вопреки тому, что некоторые СМИ писали о том, что альянс изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи. Рост добычи ОПЕК+ планирует обеспечить за счет отмены добровольных ограничений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, а также увеличения квоты для ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки.
Увеличение нефтепроизводства будет постепенным - до сентября 2026 года. К концу текущего года добыча должна вырасти на 1,096 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе планов альянса. Однако Ирак, Казахстан и Россия еще должны предоставить обновленные планы по компенсации добычи в прошлом году сверх разрешенных уровней. То есть фактически рост производства будет меньше.
 
ЭнергетикаОПЕКСШАНефть
 
 
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