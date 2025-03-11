https://1prime.ru/20250311/peskov-855683009.html

Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала

Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала - 11.03.2025, ПРАЙМ

Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала

Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T19:34+0300

2025-03-11T19:34+0300

2025-03-11T19:34+0300

спецоперация на украине

владимир путин

дмитрий песков

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - отметил представитель Кремля. В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промзоны города Суджи в результате операции с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу. В операции принимали участие разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".В настоящее время масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.

https://1prime.ru/20250311/vsu-855681312.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дмитрий песков, всу