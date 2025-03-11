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Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250311/peskov-855683009.html
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала
Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T19:34+0300
2025-03-11T19:34+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дмитрий песков
всу
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - отметил представитель Кремля. В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промзоны города Суджи в результате операции с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу. В операции принимали участие разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".В настоящее время масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
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владимир путин, дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВСУ
19:34 11.03.2025
 
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала

Песков: Путин знал о деталях операции в Курской области по заходу в тыл ВСУ до ее начала

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - отметил представитель Кремля.
В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промзоны города Суджи в результате операции с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу. В операции принимали участие разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".
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18:47
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Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковВСУ
 
 
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