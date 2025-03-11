https://1prime.ru/20250311/peskov-855683009.html
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала - 11.03.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала
Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T19:34+0300
2025-03-11T19:34+0300
2025-03-11T19:34+0300
спецоперация на украине
владимир путин
дмитрий песков
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - отметил представитель Кремля. В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промзоны города Суджи в результате операции с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу. В операции принимали участие разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".В настоящее время масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.
https://1prime.ru/20250311/vsu-855681312.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_e05aa801511eb0504ba457792c0c8471.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВСУ
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала
Песков: Путин знал о деталях операции в Курской области по заходу в тыл ВСУ до ее начала
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин был осведомлен о деталях операции российских Вооруженных сил в Курской области по проникновению в тыл ВСУ ещё до ее начала, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали и докладывали ему еще до начала этой операции", - отметил представитель Кремля.
В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости об освобождении промзоны города Суджи в результате операции с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу. В операции принимали участие разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также с группой Аида спецназа "Ахмат".
Военные ВСУ "как ошпаренные" бегут из Курской области, заявил Небензя
В настоящее время масштабная общевойсковая операция в Курской области продолжается.