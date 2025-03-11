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Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 4 - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 4
Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 4 - 11.03.2025, ПРАЙМ
Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 4
Количество погибших при обстреле украинскими силами торгового центра в Беловском районе Курской области увеличилось до четырех, сообщил временно исполняющий... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T00:02+0300
2025-03-11T00:02+0300
спецоперация на украине
александр хинштейн
всу
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Количество погибших при обстреле украинскими силами торгового центра в Беловском районе Курской области увеличилось до четырех, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее он сообщал о трех погибших и девяти раненых при ударе по ТЦ "Добрыня" в слободе Белой. "К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек", - отметил Хинштейн.Он уточнил, что погибли две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша."Искренне скорбим вместе с родными и близкими. Это бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения", - подчеркнул он.
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александр хинштейн, всу
Спецоперация на Украине, Александр Хинштейн, ВСУ
00:02 11.03.2025
 
Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 4

Хинштейн: число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до 4

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Количество погибших при обстреле украинскими силами торгового центра в Беловском районе Курской области увеличилось до четырех, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о трех погибших и девяти раненых при ударе по ТЦ "Добрыня" в слободе Белой.
"К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек", - отметил Хинштейн.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
При ударе ВСУ по торговому центру в Курской области погибли три человека
Вчера, 22:00
Он уточнил, что погибли две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша.
"Искренне скорбим вместе с родными и близкими. Это бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения", - подчеркнул он.
 
Спецоперация на УкраинеАлександр ХинштейнВСУ
 
 
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