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США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц - 11.03.2025, ПРАЙМ
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США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц
США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц - 11.03.2025, ПРАЙМ
США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил снять паузу на передачу военной помощи Украине, заявил журналистам в Джидде советник главы Белого дома Майк... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:43+0300
2025-03-11T21:43+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил снять паузу на передачу военной помощи Украине, заявил журналистам в Джидде советник главы Белого дома Майк Уолтц. "Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно", - сказал советник.Россия полагает, что поставки вооружений Кеиву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, дональд трамп, сергей лавров, сша, нато, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, США, НАТО, РОССИЯ
21:43 11.03.2025
 
США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц

Уолтц: Трамп решил снять паузу на передачу военной помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил снять паузу на передачу военной помощи Украине, заявил журналистам в Джидде советник главы Белого дома Майк Уолтц.
"Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно", - сказал советник.
Россия полагает, что поставки вооружений Кеиву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
21:37
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампСергей ЛавровСШАНАТОРОССИЯ
 
 
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