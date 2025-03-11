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США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц

США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц - 11.03.2025, ПРАЙМ

США продолжат передавать Киеву военную помощь, заявил Уолтц

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил снять паузу на передачу военной помощи Украине, заявил журналистам в Джидде советник главы Белого дома Майк... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:43+0300

2025-03-11T21:43+0300

2025-03-11T21:43+0300

спецоперация на украине

украина

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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил снять паузу на передачу военной помощи Украине, заявил журналистам в Джидде советник главы Белого дома Майк Уолтц. "Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно", - сказал советник.Россия полагает, что поставки вооружений Кеиву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, дональд трамп, сергей лавров, сша, нато, россия