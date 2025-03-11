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На нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА возник пожар, его ликвидировали
На нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА возник пожар, его ликвидировали - 11.03.2025, ПРАЙМ
На нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА возник пожар, его ликвидировали
На нефтебазе в подмоскновном Серпухове после атаки беспилотников произошел пожар, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:34+0300
2025-03-11T14:34+0300
2025-03-11T14:34+0300
спецоперация на украине
пожар
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. На нефтебазе в подмоскновном Серпухове после атаки беспилотников произошел пожар, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава городского округа Алексей Шимко. "Обстановка в регионе. Сегодня утром Московская область подверглась массовой атаке БПЛА. В 09.29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, дом 118а (Нефтебаза)", - написал он в своем Telegram-канале."Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано", - добавил он.Во вторник силы ПВО отбили самую массированную атаку украинских дронов на столичный регион. По данным Минобороны, в Московской области было сбито около сотни БПЛА, а по всей стране - свыше 330. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. Возбуждено дело по статье "теракт".
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пожар, московская область
Спецоперация на Украине, пожар, Московская область
На нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА возник пожар, его ликвидировали
Пожар произошел на нефтебазе в Серпухове после атаки БПЛА, его быстро ликвидировали
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. На нефтебазе в подмоскновном Серпухове после атаки беспилотников произошел пожар, его быстро ликвидировали, пострадавших и серьезных повреждений в округе нет, сообщил глава городского округа Алексей Шимко.
"Обстановка в регионе. Сегодня утром Московская область подверглась массовой атаке БПЛА. В 09.29 один из дронов упал на территории Серпухова по адресу Борисовское шоссе, дом 118а (Нефтебаза)", - написал он в своем Telegram-канале.
"Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано", - добавил он.
Во вторник силы ПВО отбили самую массированную атаку украинских дронов на столичный регион. По данным Минобороны, в Московской области было сбито около сотни БПЛА, а по всей стране - свыше 330. В Подмосковье погибли три человека, пострадали около 20, в том числе трое детей. Возбуждено дело по статье "теракт".
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