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Правительство Индонезии построит нефтеперерабатывающие заводы

Правительство Индонезии построит нефтеперерабатывающие заводы - 11.03.2025, ПРАЙМ

Правительство Индонезии построит нефтеперерабатывающие заводы

Правительство Индонезии построит нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью 1 миллион баррелей в день, а также нефтехранилище на 1 миллион баррелей в сутки,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T06:24+0300

2025-03-11T06:24+0300

2025-03-11T06:24+0300

нефть

энергетика

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нпз

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ДЖАКАРТА, 11 мар – ПРАЙМ. Правительство Индонезии построит нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью 1 миллион баррелей в день, а также нефтехранилище на 1 миллион баррелей в сутки, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия. Министр доложил президенту республики Прабово Субианто, что первоначальный план по строительству НПЗ мощностью 500 тысяч баррелей в день был пересмотрен. Мощность была увеличена до миллиона в сутки - это будет достигнуто за счет нескольких точек строительства НПЗ по всей стране. "Мы построим заводы примерно на миллион баррелей, и мы сделаем это в нескольких местах, в том числе на Калимантане, Яве, Сулавеси и Малуку-Папуа, чтобы было равное распределение", - приводит заявление министра пресс-служба президента Индонезии на своем сайте. Лахадилия добавил, что правительство также построит нефтехранилище мощностью 1 миллион баррелей в день. Кроме того, министр инвестиций Индонезии Розан Руслани отдельно подчеркнул, что правительство страны открыто для интереса иностранных инвесторов.

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нефть, индонезия, ява, нпз