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Пространство для маневра США на Украине сокращается, заявил эксперт - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Пространство для маневра США на Украине сокращается, заявил эксперт
Пространство для маневра США на Украине сокращается, заявил эксперт - 11.03.2025, ПРАЙМ
Пространство для маневра США на Украине сокращается, заявил эксперт
Пространство Вашингтона для маневра в мирном урегулировании украинского кризиса сокращается из-за успехов России на поле боя, считает профессор Китайского... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T07:06+0300
2025-03-11T07:06+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
сша
саудовская аравия
владимир путин
марк рубио
global times
совбез
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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Пространство Вашингтона для маневра в мирном урегулировании украинского кризиса сокращается из-за успехов России на поле боя, считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии. Как пишет китайская государственная газета Global Times, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии пройдут на фоне успехов России в Курской области. Издание, ссылаясь на китайских аналитиков, отмечает, что способность США вести мирные переговоры "все больше страдает от дисбаланса на поле боя между Россией и Украиной". По словам Ли Хайдуна, успехи России на поле боя "увеличили ставки за столом переговоров", а также создали дисбаланс сил, нарушая планы США по переговорам. "В этой связи пространство для маневра США в мирных переговорах между Россией и Украиной еще больше ограничивается из-за неясных перспектив", - приводит слова эксперта Global Times. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
украина
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россия, мировая экономика, украина, сша, саудовская аравия, владимир путин, марк рубио, global times, совбез
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, Марк Рубио, Global Times, Совбез
07:06 11.03.2025
 
Пространство для маневра США на Украине сокращается, заявил эксперт

GT: пространство для маневра США в урегулировании украинского кризиса сокращается

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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Пространство Вашингтона для маневра в мирном урегулировании украинского кризиса сокращается из-за успехов России на поле боя, считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Как пишет китайская государственная газета Global Times, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии пройдут на фоне успехов России в Курской области. Издание, ссылаясь на китайских аналитиков, отмечает, что способность США вести мирные переговоры "все больше страдает от дисбаланса на поле боя между Россией и Украиной".
По словам Ли Хайдуна, успехи России на поле боя "увеличили ставки за столом переговоров", а также создали дисбаланс сил, нарушая планы США по переговорам.
"В этой связи пространство для маневра США в мирных переговорах между Россией и Украиной еще больше ограничивается из-за неясных перспектив", - приводит слова эксперта Global Times.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ПутинМарк РубиоGlobal TimesСовбез
 
 
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