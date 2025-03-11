https://1prime.ru/20250311/rubio-855684876.html

США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио

США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио - 11.03.2025, ПРАЙМ

США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев на это готов пойти, Вашингтон ожидает положительного ответа Москвы "как можно | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:37+0300

2025-03-11T21:37+0300

2025-03-11T21:41+0300

спецоперация на украине

украина

марк рубио

дональд трамп

госдеп

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет прекращения огня на Украине, Киев на это готов пойти, Вашингтон ожидает положительного ответа Москвы "как можно скорее", заявил государственный секретарь Марко Рубио журналистам в Джидде по итогам переговоров с украинской делегацией."Президент ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее. Мы надеемся, что Россия ответит "да" как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе этого - настоящим переговорам", - сказал он.По словам госсекретаря, "бесконечные переговоры и нескончаемый диалог" не подходят для решения конфликта - только "настоящие переговоры о завершении, которое примут стороны".Рубио добавил, что Украина готова к прекращению огня, теперь это предложение передадут России.Как подчеркнул глава Госдепа, уонфликт на Украине не может быть решен военным путем, единственный путь к его урегулированию лежит через переговоры."Военного решения этого конфликта не существует, и путь к окончанию войны, достижению цели президента – это переговоры. Но прежде чем это произойдет, нужно прекратить стрелять друг в друга", – сказал он.По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает на положительный ответ Москвы на инициативу прекращения огня."Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры, и теперь это зависит от России – скажут ли они "да" или "нет". Мы надеемся, что они скажут "да", и если так, это будет большим шагом вперед", – сказал он.Рубио рассказал, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал."Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли, а именно - заключить соглашение о прекращении огня и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочным и устойчивым и отвечало их интересам, их безопасности и их способности процветать как нации", - сообщил он.По словам Рубио, лучшим проявлением "доброй воли" России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта."Мы надеемся, что русские ответят "да" как можно скорее, и тогда мы сможем перейти ко второй фазе, которая представляет собой настоящие переговоры, а не бесконечные диалоги… Настоящие переговоры, которые положат конец этому конфликту таким образом, который будет приемлемым для обеих сторон, устойчивым и который обеспечит стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе", - сообщил он.Также Рубио заявил, что вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта."В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты – судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению", – сказал он.Рубио также сообщил, что лидеры США и Украины поручили своим правительствам завершить подписание сделки по редкоземельным металлам."Это важная договоренность, и сегодня мы дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение. Но сейчас главное – добиться мира на Украине", – подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250311/nebenzya-855682190.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, марк рубио, дональд трамп, госдеп, россия, сша