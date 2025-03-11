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Швейцария сократила экспорт вооружения

Швейцария сократила экспорт вооружения - 11.03.2025, ПРАЙМ

Швейцария сократила экспорт вооружения

Швейцария в 2024 году экспортировала вооружение и военную технику на сумму почти в 755 миллионов долларов, что на 5% меньше, чем годом ранее, говорится в... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:02+0300

2025-03-11T11:02+0300

2025-03-11T11:07+0300

экономика

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ЖЕНЕВА, 11 мар - ПРАЙМ. Швейцария в 2024 году экспортировала вооружение и военную технику на сумму почти в 755 миллионов долларов, что на 5% меньше, чем годом ранее, говорится в отчёте, опубликованном во вторник на сайте Федерального совета страны. "В 2024 году швейцарские компании экспортировали военную технику на сумму 664,7 миллиона франков ($754,7 млн - ред.) в 60 стран на основании разрешений, выданных Государственным секретариатом экономики (SECO), что соответствует снижению примерно на 5% по сравнению с предыдущим годом и доле в 0,17% от общего объема товарного экспорта швейцарской экономики", - сказано в документе. Основным импортером швейцарской военной техники в 2024 году осталась Германия, нарастившая закупки почти до 231,5 миллиона долларов. Следом в пятерку крупнейших покупателей вошли США ($86,4 млн), Италия ($57,5 млн), Швеция ($47,7 млн) и Румыния ($43,7 млн). Чуть больше половины стран (31 из 60), куда осуществлялся экспорт оружия, входят в состав НАТО. Единственной страной альянса, кому Швейцария не продавала вооружение в 2024 году, стала Черногория. По данным властей, 81,14% экспорта пришлось на Европу, 12,33% - на Америку, 6,38% - на Азию, 0,13% - на Африку и 0,01% - на Австралию. Наиболее экспортируемой категорией вооружения (34,72%) стали боеприпасы и их компоненты. Второе место (23,81%) заняли бронемашины и их составляющие, а третье (9,82%) - оружие всех калибров и его компоненты. Несмотря на то что Швейцария продала оружие на 755 миллионов долларов, общая сумма одобренных в 2024 году заявок на экспорт составила почти 3,1 миллиарда долларов. Страна получила 2013 соответствующих запросов, из которых было одобрено 1914. Власти напомнили, что в соответствии с принципом равного обращения, закрепленным в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запросы о передаче Украине военной техники швейцарского происхождения, пока эта страна вовлечена в международный вооруженный конфликт.

https://1prime.ru/20250307/sud-855561887.html

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швейцария, германия, сша, нато, экспорт, оружие