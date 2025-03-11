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США возобновляют помощь Украине - 11.03.2025, ПРАЙМ
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США возобновляют помощь Украине
США возобновляют помощь Украине - 11.03.2025, ПРАЙМ
США возобновляют помощь Украине
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:51+0300
2025-03-11T21:52+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского. "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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сша, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
21:51 11.03.2025 (обновлено: 21:52 11.03.2025)
 
США возобновляют помощь Украине

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
21:37
Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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