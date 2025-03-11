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США возобновляют помощь Украине
США возобновляют помощь Украине - 11.03.2025, ПРАЙМ
США возобновляют помощь Украине
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:51+0300
2025-03-11T21:51+0300
2025-03-11T21:52+0300
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского. "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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сша, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
США возобновляют помощь Украине
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь в обеспечении безопасности Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций, которое опубликовал офис Владимира Зеленского.
"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в тексте совместного заявления.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 02.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
Газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.