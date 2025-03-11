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ВС России освободили промышленную зону Суджи - 11.03.2025, ПРАЙМ
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ВС России освободили промышленную зону Суджи
ВС России освободили промышленную зону Суджи - 11.03.2025, ПРАЙМ
ВС России освободили промышленную зону Суджи
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу, сообщили РИА Новости в... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:52+0300
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КУРСК, 11 мар - ПРАЙМ. Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе. В распоряжении РИА Новости есть фотографии бойцов из газовой трубы. "Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа". Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой", - сообщили в корпусе. Уточняется, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления. В Добровольческом корпусе уточнили, что российская армия вошла именно в Суджу. "Около 800 человек просочились в тыл, зачистили промзону и сейчас продвигаются по частному сектору".
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вс рф
Спецоперация на Украине, ВС РФ
11:52 11.03.2025
 
ВС России освободили промышленную зону Суджи

ВС России освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл через трубу

© Фото Добровольческого корпуса | Перейти в медиабанкВС РФ освободили промышленную зону в Суджи
ВС РФ освободили промышленную зону в Суджи
© Фото Добровольческого корпуса
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КУРСК, 11 мар - ПРАЙМ. Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу, сообщили РИА Новости в Добровольческом корпусе.
В распоряжении РИА Новости есть фотографии бойцов из газовой трубы.
"Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа". Для развития успеха и закрепления результатов прорыва в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой", - сообщили в корпусе.
Уточняется, что с началом масштабного наступления российских войск более 800 добровольцев и военнослужащих, воспользовавшись скрытными путями выдвижения, вышли на поверхность и ударили по позициям ВСУ, которые не ожидали атаки с этого направления.
В Добровольческом корпусе уточнили, что российская армия вошла именно в Суджу. "Около 800 человек просочились в тыл, зачистили промзону и сейчас продвигаются по частному сектору".
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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