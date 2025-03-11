https://1prime.ru/20250311/tramp-855685691.html

Трамп заявил, что надеется получить согласие Путина на прекращение огня

Трамп заявил, что надеется получить согласие Путина на прекращение огня - 11.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что надеется получить согласие Путина на прекращение огня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T22:32+0300

2025-03-11T22:32+0300

2025-03-11T23:22+0300

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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами на территории Белого дома.Также он добавил, что представители США в ближайшие дни проведут встречи с российской стороной. "Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", – отметил глава Белого дома.По словам Трампа, делегаты от США планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра" для обсуждения условий возможного перемирия. "Мы хотим завершить эту ужасную войну, где каждую неделю гибнут тысячи солдат. Если удастся добиться прекращения огня, это будет огромный шаг вперед", – сказал американский президент. Трамп подчеркнул, что если Москва откажется от предложенного перемирия, то боевые действия продолжатся. "Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни", – сказал глава Белого дома.Также Трамп сообщил, что намерен на этой неделе поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению конфликта."Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится, и это ознаменует собой 75% пути" - сказал президент.Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".По словам Трампа, он надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни."Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть. Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения", - сообщил президент.

https://1prime.ru/20250311/ukraina-855685269.html

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украина, сша, дональд трамп, владимир путин, россия