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"Автостат" сообщил о снижении продаж новых УАЗов в России в феврале
"Автостат" сообщил о снижении продаж новых УАЗов в России в феврале - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Автостат" сообщил о снижении продаж новых УАЗов в России в феврале
Продажи новых автомобилей УАЗ в России по итогам февраля составили 1650 единиц, что на 41% меньше, чем годом ранее, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 11.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-11T16:24+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей УАЗ в России по итогам февраля составили 1650 единиц, что на 41% меньше, чем годом ранее, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам февраля 2025 года в России было реализовано 1 650 новых автомобилей УАЗ. Это на 41% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении. Так, порядка 46% от общего числа реализованных автомобилей пришлось на семейство коммерческих машин СГР, продажи которых составили 766 экземпляров. Внедорожник УАЗ "Патриот" с 389 проданными экземплярами расположился на втором месте. Следом идут легкий грузовик "Профи" (272 штуки) и "Пикап" (196 штук). Пятерку лидеров замыкает внедорожник "Хантер", которых было продано 27 единиц. "Что касается итогов двух месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было продано 3 069 новых автомобилей УАЗ – на 37% меньше, чем в январе - феврале 2024-го", - добавили в "Автостате".
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уаз, россия, бизнес, продажи автомобилей, авто
УАЗ, РОССИЯ, Бизнес, продажи автомобилей, Авто
"Автостат" сообщил о снижении продаж новых УАЗов в России в феврале
"Автостат": продажи новых автомобилей УАЗ в России в феврале упали на 41%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Продажи новых автомобилей УАЗ в России по итогам февраля составили 1650 единиц, что на 41% меньше, чем годом ранее, сообщило аналитическое агентство "Автостат"
.
"По итогам февраля 2025 года в России было реализовано 1 650 новых автомобилей УАЗ. Это на 41% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.
Так, порядка 46% от общего числа реализованных автомобилей пришлось на семейство коммерческих машин СГР, продажи которых составили 766 экземпляров. Внедорожник УАЗ "Патриот" с 389 проданными экземплярами расположился на втором месте. Следом идут легкий грузовик "Профи" (272 штуки) и "Пикап" (196 штук). Пятерку лидеров замыкает внедорожник "Хантер", которых было продано 27 единиц.
"Что касается итогов двух месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было продано 3 069 новых автомобилей УАЗ – на 37% меньше, чем в январе - феврале 2024-го", - добавили в "Автостате".
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