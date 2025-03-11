https://1prime.ru/20250311/ukraina-855683308.html

В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T20:08+0300

2025-03-11T20:08+0300

2025-03-11T20:08+0300

спецоперация на украине

украина

сша

саудовская аравия

марк рубио

владимир зеленский

госдеп

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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для человечества", заявила официальный представитель гсодепа Тэмми Брюс в видеообращении в социальной сети Х, комментируя проходящие переговоры представителей Вашингтона и Киева."Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону", - отметила она.Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что государствнный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с главой МИД Украины Андреем Сибигой, руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20250311/nebenzya-855682190.html

украина

сша

саудовская аравия

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украина, сша, саудовская аравия, марк рубио, владимир зеленский, госдеп