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В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T20:08+0300
2025-03-11T20:08+0300
спецоперация на украине
украина
сша
саудовская аравия
марк рубио
владимир зеленский
госдеп
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для человечества", заявила официальный представитель гсодепа Тэмми Брюс в видеообращении в социальной сети Х, комментируя проходящие переговоры представителей Вашингтона и Киева."Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону", - отметила она.Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что государствнный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с главой МИД Украины Андреем Сибигой, руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
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украина, сша, саудовская аравия, марк рубио, владимир зеленский, госдеп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Марк Рубио, Владимир Зеленский, Госдеп
20:08 11.03.2025
 
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии

Госдеп: США оптимистично настроены в рамках встречи с делегацией Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для человечества", заявила официальный представитель гсодепа Тэмми Брюс в видеообращении в социальной сети Х, комментируя проходящие переговоры представителей Вашингтона и Киева.
"Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону", - отметила она.
Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что государствнный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с главой МИД Украины Андреем Сибигой, руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМарк РубиоВладимир ЗеленскийГосдеп
 
 
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