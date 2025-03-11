https://1prime.ru/20250311/ukraina-855683308.html
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T20:08+0300
2025-03-11T20:08+0300
2025-03-11T20:08+0300
спецоперация на украине
украина
сша
саудовская аравия
марк рубио
владимир зеленский
госдеп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для человечества", заявила официальный представитель гсодепа Тэмми Брюс в видеообращении в социальной сети Х, комментируя проходящие переговоры представителей Вашингтона и Киева."Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону", - отметила она.Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что государствнный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с главой МИД Украины Андреем Сибигой, руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/20250311/nebenzya-855682190.html
украина
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, саудовская аравия, марк рубио, владимир зеленский, госдеп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Марк Рубио, Владимир Зеленский, Госдеп
В Госдепе оценили ход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
Госдеп: США оптимистично настроены в рамках встречи с делегацией Украины
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты очень оптимистично настроены в рамках встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, ожидая "фантастических новостей для человечества", заявила официальный представитель гсодепа Тэмми Брюс в видеообращении в социальной сети Х, комментируя проходящие переговоры представителей Вашингтона и Киева.
"Фантастические новости для человечества могут появиться. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону", - отметила она.
Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что государствнный секретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с главой МИД Украины Андреем Сибигой, руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
ЕС пытается помешать диалогу России и США по Украине, заявил Небензя