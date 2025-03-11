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Уолтц сообщил о предложениях Украины по достижению мира

Уолтц сообщил о предложениях Украины по достижению мира - 11.03.2025, ПРАЙМ

Уолтц сообщил о предложениях Украины по достижению мира

Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:32+0300

2025-03-11T21:32+0300

2025-03-11T21:50+0300

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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" по завершению конфликта. "Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе", - сказал он журналистам."Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена", - добавил Уолтц.Как заявил Уолтц, Украина выразила готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией."Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру", – сказал он.По словам советника, Трамп неизменно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.Уолтц также заявил, что украинская делегация показала, что разделяет видение Трампа в вопросе мира."Украинская делегация сегодня очень четко дала понять, что они разделяют видение мира президента Трампа. Они разделяют его решимость прекратить боевые действия, прекратить убийства", - сообщил он.Кроме того, советник заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с представителем России. "Я буду разговаривать с коллегой из РФ в ближайшие дни", - сказал он.

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украина, дональд трамп, сша, россия