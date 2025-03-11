https://1prime.ru/20250311/ukraina-855685269.html
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней - 11.03.2025, ПРАЙМ
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней
Украина готова на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут по согласию сторон продлить, говорится в совместном заявлении,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:46+0300
2025-03-11T21:46+0300
2025-03-11T21:46+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина готова на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут по согласию сторон продлить, говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам встречи украинской и американской делегаций офисом Владимира Зеленского. "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", - отмечается в документе.Кроме того, сообщается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры "для достижения устойчивого мира". "Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20250311/rubio-855684876.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней
Украина заявила, что готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина готова на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут по согласию сторон продлить, говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам встречи украинской и американской делегаций офисом Владимира Зеленского.
"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", - отмечается в документе.
Кроме того, сообщается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры "для достижения устойчивого мира".
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
"Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - говорится в заявлении.