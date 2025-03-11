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Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней - 11.03.2025, ПРАЙМ
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней
Украина готова на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут по согласию сторон продлить, говорится в совместном заявлении,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:46+0300
2025-03-11T21:46+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина готова на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут по согласию сторон продлить, говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам встречи украинской и американской делегаций офисом Владимира Зеленского. "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", - отмечается в документе.Кроме того, сообщается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры "для достижения устойчивого мира". "Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - говорится в заявлении.
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украина, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ
21:46 11.03.2025
 
Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней

Украина заявила, что готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Украина готова на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут по согласию сторон продлить, говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам встречи украинской и американской делегаций офисом Владимира Зеленского.
"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", - отмечается в документе.
Кроме того, сообщается, что делегации Киева и Вашингтона согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры "для достижения устойчивого мира".
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
21:37
"Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - говорится в заявлении.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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