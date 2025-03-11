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МИД Украины прокомментировал идею о прекращении огня на 30 дней - 11.03.2025, ПРАЙМ
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МИД Украины прокомментировал идею о прекращении огня на 30 дней
МИД Украины прокомментировал идею о прекращении огня на 30 дней - 11.03.2025, ПРАЙМ
МИД Украины прокомментировал идею о прекращении огня на 30 дней
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине, это попытка начать путь к... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T23:50+0300
2025-03-11T23:50+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине, это попытка начать путь к завершению конфликта. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, демонстрирующий, кто действительно заинтересован в мире. Важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине", - написал Сибига на своей странице."Кроме того, заявление посылает положительный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США о подписании соглашения о минеральных ресурсах", - добавил он.
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украина, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США
23:50 11.03.2025
 
МИД Украины прокомментировал идею о прекращении огня на 30 дней

МИД Украины о прекращении огня на 30 дней: это не говорит о замороженном конфликте

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что прекращение огня на 30 дней не говорит о заморозке конфликта на Украине, это попытка начать путь к завершению конфликта.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, демонстрирующий, кто действительно заинтересован в мире. Важно также, что в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине", - написал Сибига на своей странице.
"Кроме того, заявление посылает положительный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США о подписании соглашения о минеральных ресурсах", - добавил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСША
 
 
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