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Юань открыл торги 11 марта ростом

Юань открыл торги 11 марта ростом - 11.03.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 11 марта ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-11T10:09+0300

курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 11,91 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 3 копейки, до 11,91 рубля.

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