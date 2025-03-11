https://1prime.ru/20250311/zelenskiy-855676739.html

Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой

Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой - 11.03.2025, ПРАЙМ

Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой

Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T16:43+0300

2025-03-11T16:43+0300

2025-03-11T16:43+0300

спецоперация на украине

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европа

дональд трамп

владимир зеленский

валерий залужный

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph.После скандала в Белом доме Зеленский бежал в Великобританию, где его встретили как героя, отмечает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропа может защитить Украину, но ей нужно время для восстановления военной мощи. Как подчеркивается в публикации, Зеленский должен вернуться в США и признать важность партнёрства с ними.Сейчас Трамп продавливает соглашение по недрам, чтобы послать России сигнал о важности Украины. Эта сделка может обеспечить безопасность Украины.Как подчеркивает автор, Зеленский должен уйти в отставку, а в Киеве должно быть создано правительство национального единства, генерал Валерий Залужный должен быть восстановлен в звании верховного главнокомандующего.По мнению автора, Трамп может заключить мирное соглашение, если Украина будет сотрудничать. А созданное в Киеве коалиционное правительство должно найти общий язык с Трампом и восстановить американскую поддержку. Это же новое правительство должно провести президентские и парламентские выборы.Как резюмирует автор, Зеленский сыграл свою роль, но история движется дальше, что же касается Европы, то она должна быть начеку и наращивать оборону против российской угрозы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

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украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный