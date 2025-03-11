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Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой - 11.03.2025, ПРАЙМ
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой
Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:43+0300
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спецоперация на украине
украина
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph.После скандала в Белом доме Зеленский бежал в Великобританию, где его встретили как героя, отмечает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропа может защитить Украину, но ей нужно время для восстановления военной мощи. Как подчеркивается в публикации, Зеленский должен вернуться в США и признать важность партнёрства с ними.Сейчас Трамп продавливает соглашение по недрам, чтобы послать России сигнал о важности Украины. Эта сделка может обеспечить безопасность Украины.Как подчеркивает автор, Зеленский должен уйти в отставку, а в Киеве должно быть создано правительство национального единства, генерал Валерий Залужный должен быть восстановлен в звании верховного главнокомандующего.По мнению автора, Трамп может заключить мирное соглашение, если Украина будет сотрудничать. А созданное в Киеве коалиционное правительство должно найти общий язык с Трампом и восстановить американскую поддержку. Это же новое правительство должно провести президентские и парламентские выборы.Как резюмирует автор, Зеленский сыграл свою роль, но история движется дальше, что же касается Европы, то она должна быть начеку и наращивать оборону против российской угрозы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
16:43 11.03.2025
 
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой

Telegraph: Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с Трампом

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph.
После скандала в Белом доме Зеленский бежал в Великобританию, где его встретили как героя, отмечает автор.
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Европа может защитить Украину, но ей нужно время для восстановления военной мощи. Как подчеркивается в публикации, Зеленский должен вернуться в США и признать важность партнёрства с ними.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Зеленский в плену иллюзий. В США советуют Трампу выходить из конфликта
15:38
Сейчас Трамп продавливает соглашение по недрам, чтобы послать России сигнал о важности Украины. Эта сделка может обеспечить безопасность Украины.
Как подчеркивает автор, Зеленский должен уйти в отставку, а в Киеве должно быть создано правительство национального единства, генерал Валерий Залужный должен быть восстановлен в звании верховного главнокомандующего.
По мнению автора, Трамп может заключить мирное соглашение, если Украина будет сотрудничать. А созданное в Киеве коалиционное правительство должно найти общий язык с Трампом и восстановить американскую поддержку. Это же новое правительство должно провести президентские и парламентские выборы.
Как резюмирует автор, Зеленский сыграл свою роль, но история движется дальше, что же касается Европы, то она должна быть начеку и наращивать оборону против российской угрозы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
 
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