https://1prime.ru/20250311/zelenskiy-855676739.html
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой - 11.03.2025, ПРАЙМ
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой
Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:43+0300
2025-03-11T16:43+0300
2025-03-11T16:43+0300
спецоперация на украине
украина
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
валерий залужный
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph.После скандала в Белом доме Зеленский бежал в Великобританию, где его встретили как героя, отмечает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропа может защитить Украину, но ей нужно время для восстановления военной мощи. Как подчеркивается в публикации, Зеленский должен вернуться в США и признать важность партнёрства с ними.Сейчас Трамп продавливает соглашение по недрам, чтобы послать России сигнал о важности Украины. Эта сделка может обеспечить безопасность Украины.Как подчеркивает автор, Зеленский должен уйти в отставку, а в Киеве должно быть создано правительство национального единства, генерал Валерий Залужный должен быть восстановлен в звании верховного главнокомандующего.По мнению автора, Трамп может заключить мирное соглашение, если Украина будет сотрудничать. А созданное в Киеве коалиционное правительство должно найти общий язык с Трампом и восстановить американскую поддержку. Это же новое правительство должно провести президентские и парламентские выборы.Как резюмирует автор, Зеленский сыграл свою роль, но история движется дальше, что же касается Европы, то она должна быть начеку и наращивать оборону против российской угрозы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250311/ssha-855675008.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
Должен уйти. В Британии сочли Зеленского обузой
Telegraph: Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с Трампом
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский стал обузой для Украины после ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет британское издание The Telegraph
.
После скандала в Белом доме Зеленский бежал в Великобританию, где его встретили как героя, отмечает автор.
Европа может защитить Украину, но ей нужно время для восстановления военной мощи. Как подчеркивается в публикации, Зеленский должен вернуться в США и признать важность партнёрства с ними.
Зеленский в плену иллюзий. В США советуют Трампу выходить из конфликта
Сейчас Трамп продавливает соглашение по недрам, чтобы послать России сигнал о важности Украины. Эта сделка может обеспечить безопасность Украины.
Как подчеркивает автор, Зеленский должен уйти в отставку, а в Киеве должно быть создано правительство национального единства, генерал Валерий Залужный должен быть восстановлен в звании верховного главнокомандующего.
По мнению автора, Трамп может заключить мирное соглашение, если Украина будет сотрудничать. А созданное в Киеве коалиционное правительство должно найти общий язык с Трампом и восстановить американскую поддержку. Это же новое правительство должно провести президентские и парламентские выборы.
Как резюмирует автор, Зеленский сыграл свою роль, но история движется дальше, что же касается Европы, то она должна быть начеку и наращивать оборону против российской угрозы.