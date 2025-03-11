https://1prime.ru/20250311/zelenskiy-855686312.html

Зеленский согласился с идеей США о перемирии

Зеленский согласился с идеей США о перемирии - 11.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский согласился с идеей США о перемирии

Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T23:25+0300

2025-03-11T23:25+0300

2025-03-11T23:25+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. Ранее во вторник офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи в Саудовской Аравии, в нем указано, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. "Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Ранее Зеленский заявлял, что Киев предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

https://1prime.ru/20250311/tramp-855686024.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, россия, сша