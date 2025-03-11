https://1prime.ru/20250311/zelenskiy-855686312.html
Зеленский согласился с идеей США о перемирии
Зеленский согласился с идеей США о перемирии - 11.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский согласился с идеей США о перемирии
Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T23:25+0300
2025-03-11T23:25+0300
2025-03-11T23:25+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений. Ранее во вторник офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи в Саудовской Аравии, в нем указано, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. "Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Ранее Зеленский заявлял, что Киев предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, РОССИЯ, США
Зеленский согласился с идеей США о перемирии
Зеленский согласился с идеей США о перемирии, отказавшись от своих предложений
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласился с идеей США о полном прекращении огня по всей линии фронта, отказавшись от своих предложений.
Ранее во вторник офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи в Саудовской Аравии, в нем указано, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
"Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Ранее Зеленский заявлял, что Киев предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого министерство обороны США сообщило РИА Новости, что с 4 марта ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.