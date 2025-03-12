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Южнокорейский производитель KGM начал продажи автомобилей в России - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Южнокорейский производитель KGM начал продажи автомобилей в России
Южнокорейский производитель KGM начал продажи автомобилей в России - 12.03.2025, ПРАЙМ
Южнокорейский производитель KGM начал продажи автомобилей в России
Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, на данный момент на рынке представлено четыре... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:08+0300
2025-03-12T14:08+0300
бизнес
россия
авто
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, на данный момент на рынке представлено четыре модели, самая недорогая - от 3,59 миллиона рублей, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор KGM в России АО "РЭКС Моторс". "Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton... На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах РФ", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что цена самой дешевой модели Tivoli начинается от 3,59 миллиона рублей, а самой дорогостоящей - Rexton - от 6,79 миллиона рублей. На модели Korando и Torres стартовая цена составляет 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно. Дилерские центры расположены в 18 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске. Официальные поставки автомобилей SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году, а в 2023 году бренд после смены владельца был переименован в KGM.
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бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
14:08 12.03.2025
 
Южнокорейский производитель KGM начал продажи автомобилей в России

Южнокорейский производитель KGM начал продажи авто в России под своим брендом

© Фото : KG MobilityАвтомобиль KGM Torres
Автомобиль KGM Torres - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : KG Mobility
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом, на данный момент на рынке представлено четыре модели, самая недорогая - от 3,59 миллиона рублей, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор KGM в России АО "РЭКС Моторс".
"Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton... На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что цена самой дешевой модели Tivoli начинается от 3,59 миллиона рублей, а самой дорогостоящей - Rexton - от 6,79 миллиона рублей. На модели Korando и Torres стартовая цена составляет 4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.
Дилерские центры расположены в 18 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске.
Официальные поставки автомобилей SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году, а в 2023 году бренд после смены владельца был переименован в KGM.
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