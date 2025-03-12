https://1prime.ru/20250312/avto-855706627.html

Эксперт объяснил, почему дилеры снижают цены на китайские авто

Эксперт объяснил, почему дилеры снижают цены на китайские авто - 12.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему дилеры снижают цены на китайские авто

К марту 2025 года на складах дилеров накопилось свыше 800 тысяч нераспроданных новых автомобилей, преимущественно китайских марок, сообщила в интервью... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:22+0300

2025-03-12T14:22+0300

2025-03-12T14:22+0300

бизнес

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"автодом"

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. К марту 2025 года на складах дилеров накопилось свыше 800 тысяч нераспроданных новых автомобилей, преимущественно китайских марок, сообщила в интервью Autonews.ru генеральный директор "Рольфа" Светлана Виноградова. Чтобы снизить объем стока, дилеры начали предлагать скидки и специальные маркетинговые программы.При этом, в то время как новые китайские автомобили дешевеют, стоимость подержанных иномарок западных брендов, напротив, продолжает расти. Руководитель отдела автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Карев отметил, что у таких машин есть ряд преимуществ перед новыми моделями китайского производства. Он также объяснил, почему автомобили привычных марок практически не теряют в цене.По его словам, высокая популярность европейских, японских, корейских и американских брендов обусловлена их репутацией, качеством, надежностью и комфортом, которые они завоевывали годами. Карев подчеркнул, что в России постепенно снижается количество подержанных автомобилей с хорошей историей эксплуатации и адекватным пробегом, что приводит к росту спроса на такие модели.Кроме того, эксперт отметил, что обслуживать машины западных брендов в России по-прежнему несложно. Несмотря на уход ряда известных марок, сервисные центры продолжают работать, сохраняя квалифицированный персонал и необходимое оборудование. Производители запчастей также обеспечивают высокий уровень доступности комплектующих.Заместитель генерального директора "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов объяснил, что цены на такие автомобили остаются высокими, поскольку приверженность покупателей к ним не исчезает за два-три года, особенно учитывая их многолетнюю эксплуатацию в России. По его мнению, отсутствие новых поставок автомобилей европейских, японских и корейских марок только усиливает спрос. Он подчеркнул, что количество таких машин на рынке сокращается, тогда как число желающих их приобрести продолжает расти.

https://1prime.ru/20250311/avto-855675967.html

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бизнес, китай, авто, китайские авто, спрос на легковые авто, "автодом", "автоспеццентр"