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"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW
"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW
Калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:23+0300
2025-03-12T20:23+0300
экономика
автотор
bmw
авто
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КАЛИНИНГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW. Telegram-канал "AvtoREVIZORRO" распространил информацию о том, что на Калининградском "Автоторе" до 2022 года велась мелкоузловая сборка автомобилей BMW, и теперь выпущена небольшая партия BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года, которые остались на предприятии, причем эти машины реализуются по очень заманчивым ценам. "Мы не комментируем вопросы, в постановке которых содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации информации в условиях антироссийской санкционной политики", - сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия. Автотор" – один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями "Автотор" произведено более 2,6 миллиона (более 220 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.
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автотор, bmw, авто
Экономика, Автотор, BMW, Авто
20:23 12.03.2025
 
"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW

Калининградский "Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание завода "Автотор" в Калининграде
Здание завода Автотор в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW.
Telegram-канал "AvtoREVIZORRO" распространил информацию о том, что на Калининградском "Автоторе" до 2022 года велась мелкоузловая сборка автомобилей BMW, и теперь выпущена небольшая партия BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года, которые остались на предприятии, причем эти машины реализуются по очень заманчивым ценам.
"Мы не комментируем вопросы, в постановке которых содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации информации в условиях антироссийской санкционной политики", - сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.
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5 марта, 16:00
Автотор" – один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями "Автотор" произведено более 2,6 миллиона (более 220 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.
 
ЭкономикаАвтоторBMWАвто
 
 
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