https://1prime.ru/20250312/avtotor-855721534.html

"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW

"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW - 12.03.2025, ПРАЙМ

"Автотор" не стал комментировать сообщения о выпуске партии машин BMW

Калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:23+0300

2025-03-12T20:23+0300

2025-03-12T20:23+0300

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КАЛИНИНГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" отказался комментировать сообщения о выпуске партии немецких машин BMW. Telegram-канал "AvtoREVIZORRO" распространил информацию о том, что на Калининградском "Автоторе" до 2022 года велась мелкоузловая сборка автомобилей BMW, и теперь выпущена небольшая партия BMW X5 и X6 из машинокомплектов 2022 года, которые остались на предприятии, причем эти машины реализуются по очень заманчивым ценам. "Мы не комментируем вопросы, в постановке которых содержатся потенциальные риски некорректной интерпретации информации в условиях антироссийской санкционной политики", - сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия. Автотор" – один из ведущих российских автопроизводителей, крупнейшее предприятие обрабатывающей промышленности Калининградской области. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. С момента начала работы предприятиями "Автотор" произведено более 2,6 миллиона (более 220 моделей) автомобилей всемирно известных брендов.

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