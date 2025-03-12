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СМИ: Бразилия работает над идеей блокчейна для транзакций внутри БРИКС
СМИ: Бразилия работает над идеей блокчейна для транзакций внутри БРИКС - 12.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Бразилия работает над идеей блокчейна для транзакций внутри БРИКС
Бразилия в рамках председательства в БРИКС работает над рядом инициатив, призванных облегчить транзакции между членами объединения, среди них технология... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:33+0300
2025-03-12T19:33+0300
2025-03-12T19:33+0300
экономика
бразилия
лула да силва
блокчейн
брикс
платежи
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - ПРАЙМ. Бразилия в рамках председательства в БРИКС работает над рядом инициатив, призванных облегчить транзакции между членами объединения, среди них технология блокчейн и интеграция платежных систем, сообщила газета O Globo. "(Президент Бразилии Луис Инасиу) Лула да Силва может предложить использовать технологию блокчейна для облегчения транзакций между членами блока вместо общей валюты, чтобы заменить доллар", - пишет издание. По его информации, эту возможность уже анализируют Центральный банк и Минфин Бразилии. Данный проект является частью долгосрочной повестки БРИКС, хотя не исключено, что определенный консенсус по этому вопросу может быть достигнут уже в июле на саммите лидеров группы, отметила газета. "Другая возможность упрощения трансграничных платежей, которую обсуждает ЦБ, - это интеграция систем, подобных Pix (платежная система Бразилии – ред.)", - добавляет издание.
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бразилия, лула да силва, блокчейн, брикс, платежи
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, блокчейн, БРИКС, платежи
СМИ: Бразилия работает над идеей блокчейна для транзакций внутри БРИКС
O Globo: Бразилия работает над идеей применения блокчейна для транзакций внутри БРИКС
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - ПРАЙМ. Бразилия в рамках председательства в БРИКС работает над рядом инициатив, призванных облегчить транзакции между членами объединения, среди них технология блокчейн и интеграция платежных систем, сообщила газета O Globo.
"(Президент Бразилии Луис Инасиу) Лула да Силва может предложить использовать технологию блокчейна для облегчения транзакций между членами блока вместо общей валюты, чтобы заменить доллар", - пишет издание.
По его информации, эту возможность уже анализируют Центральный банк и Минфин Бразилии.
В БРИКС предложили децентрализованную модель системы международных платежей
Данный проект является частью долгосрочной повестки БРИКС, хотя не исключено, что определенный консенсус по этому вопросу может быть достигнут уже в июле на саммите лидеров группы, отметила газета.
"Другая возможность упрощения трансграничных платежей, которую обсуждает ЦБ, - это интеграция систем, подобных Pix (платежная система Бразилии – ред.)", - добавляет издание.