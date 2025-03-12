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Боец ВС России пожертвовал собой, закрыв мать с ребенком от обстрела ВСУ

Боец ВС России пожертвовал собой, закрыв мать с ребенком от обстрела ВСУ - 12.03.2025, ПРАЙМ

Боец ВС России пожертвовал собой, закрыв мать с ребенком от обстрела ВСУ

Боец ВС РФ Виталий с позывным "Сухой" пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости жительница села Шевченко. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T04:59+0300

2025-03-12T04:59+0300

2025-03-12T04:59+0300

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ДОНЕЦК, 12 мар - ПРАЙМ. Боец ВС РФ Виталий с позывным "Сухой" пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости жительница села Шевченко. По словам беженки, у нее дома был генератор, они заряжали соседям телефоны, в один из дней к ним зашел военнослужащий России Виталий с позывным "Сухой". "Пришел хлопец, красная повязка, мы спросили. Он говорит, это Россия. Вы, говорит, не боитесь? Мы обняли его. Мы с ним поговорили… Попросил заправить пауэрбанк. Мы познакомились. Он принес ребенку гостинцы, сам не кушал ничего. Принес батончики, принес шоколадки, потому что этого уже не было. Когда пришла Россия, мы не знали даже, мы в подвалах были. Мы не могли не вылезти, ничего", - сказала собеседница агентства. Сухой приходил к ним несколько раз, в последний раз он пришел с утра, когда был туман, чтобы операторы дронов ВСУ не видели, куда заходят российские военные, и не подставлять под удар гражданских. "В тот день как раз выпустили (тяжелый дрон ВСУ - ред.) "Бабу-Ягу". Прилетела... и начала нас расстреливать. Он как раз сидел у нас. Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка - ручка обгорела у нее. Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев ей было. У нее обгорела ручка. Ну, слава богу, не сильно, но она обгорела, потому что огнем. Военный этот Виталик "Сухой". Спасибо и Царство Небесное ему, он спас, он закрыл мою дочку, мою внучку. Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл", - рассказала жительница села Шевченко. По ее словам, у Виталия должна была родиться дочь, он показывал местным жителям снимки с УЗИ и очень гордился этим. "Я только хочу, чтобы увидела его семья, увидела его жена, его дочечка, когда-то может увидеть, что ее отец, муж жены, я не знаю, сын чей-то, что он реально пожертвовал собой. Он спас одного ребенка, а его ребенок даже его не увидел. Я говорю, я просто хочу, чтобы это знали", - объяснила беженка. Двадцатого января Минобороны РФ сообщило о освобождении села Шевченко в ДНР. Шевченко - село в восьми километрах к северо-западу от Курахово. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на запад — к Улаклы и Константинополю и создает возможность объединиться с силами, ведущими бои в районе Великой Новоселки.

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общество , россия, рф, донецк, всу, вс рф, минобороны рф