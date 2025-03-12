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Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили
Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили - 12.03.2025, ПРАЙМ
Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили
Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:22+0300
2025-03-12T13:31+0300
энергетика
словакия
нефть
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol."По нашим данным, после устранения технических причин на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам, поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером", - сообщила компания, ее заявление цитирует словацкое издание Denník N.Во вторник компания Transpetrol сообщала, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам, которые возникли за пределами республики.
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словакия, нефть
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Нефть
13:22 12.03.2025 (обновлено: 13:31 12.03.2025)
 
Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили

Transpetrol: отправка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Б. Криштул
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol.
"По нашим данным, после устранения технических причин на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам, поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером", - сообщила компания, ее заявление цитирует словацкое издание Denník N.
Во вторник компания Transpetrol сообщала, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам, которые возникли за пределами республики.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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