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Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили

Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили - 12.03.2025, ПРАЙМ

Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили

Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:22+0300

2025-03-12T13:22+0300

2025-03-12T13:31+0300

энергетика

словакия

нефть

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Прокачка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером, сообщил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol."По нашим данным, после устранения технических причин на нефтепроводе "Дружба" на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам, поступление нефти в Словакию ожидается сегодня вечером", - сообщила компания, ее заявление цитирует словацкое издание Denník N.Во вторник компания Transpetrol сообщала, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию приостановлены по техническим причинам, которые возникли за пределами республики.

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словакия

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словакия, нефть