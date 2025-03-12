https://1prime.ru/20250312/es-855688368.html

ЕС призывает власти Сирии провести расследование насилия

ЕС призывает власти Сирии провести расследование насилия - 12.03.2025, ПРАЙМ

ЕС призывает власти Сирии провести расследование насилия

Евросоюз призывает переходные власти Сирии провести беспристрастное расследование насилия в прибрежных регионах страны, повлекших, помимо прочего, гибель... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T02:47+0300

2025-03-12T02:47+0300

2025-03-12T02:47+0300

экономика

общество

мировая экономика

сирия

дамаск

латакия

василий небензя

башар асад

ес

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855688368.jpg?1741736835

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Евросоюз призывает переходные власти Сирии провести беспристрастное расследование насилия в прибрежных регионах страны, повлекших, помимо прочего, гибель мирного населения от действий группировок, поддерживающих нынешние власти в Дамаске, говорится в заявлении Совета ЕС. "ЕС призывает провести быстрое, прозрачное и беспристрастное расследование, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности", - говорится в документе. В ЕС также выступили за допуск международной независимой комиссии к расследованию насилия в Сирии. "Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений", - отмечается в заявлении. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Постпред РФ при ООН Василий Небензя 10 марта по итогам закрытых консультаций СБ заявил, что члены Совбеза Всемирной организации едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных. Власти ЕС, бойкотировавшие много лет правительство Башара Асада, ведут активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

сирия

дамаск

латакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сирия, дамаск, латакия, василий небензя, башар асад, ес, оон, совбез