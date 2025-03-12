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Оппозиция Франции не поддержит резолюцию об изъятии активов РФ

Оппозиция Франции не поддержит резолюцию об изъятии активов РФ - 12.03.2025, ПРАЙМ

Оппозиция Франции не поддержит резолюцию об изъятии активов РФ

Оппозиция во Франции не поддержит резолюцию об увеличении помощи Украине, в том числе призывающую изъять замороженные российские активы. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:30+0300

2025-03-12T20:30+0300

2025-03-12T20:30+0300

спецоперация на украине

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ПАРИЖ, 12 мар - ПРАЙМ. Оппозиция во Франции не поддержит резолюцию об увеличении помощи Украине, в том числе призывающую изъять замороженные российские активы. "Украина говорит, что готова к миру. Так зачем мы перевооружаемся? Срочность сегодня в том, чтобы поддержать все усилия по миру", - сказал депутат фракции "Левые демократы и республиканцы" Жан-Поль Лекок на заседании Нацсобрания. Трансляция ведется на официальном сайте госоргана. "Голосование за этот текст – это поддержка войны, чтобы Макрон чувствовал, что существует на международной арене. Он драматизирует "российскую угрозу", чтобы запугать французов и подготовить к войне. Но Франция и ЕС не находятся в войне с Россией", - отметил депутат. Он задался вопросом, где Франция найдет средства на дополнительные инвестиции в оборону. "За счет государственных больниц, образования, увеличения пенсионного возраста и сокращения выплат или сбережений французов? Мы не сможем поддержать все проекты войны. Мы не проголосуем за эту резолюцию", - сказал он. Лекок также осудил пункт резолюции, который "без дальнейших размышлений" призывает ко вступлению Украины в ЕС. С ним согласился депутат правого "Национального объединения" Марк де Флериан. "Мы не поддержим этот текст. Вступление Украины в ЕС - это смерть французского сельского хозяйства. Также нас не заставят проголосовать за текст, который подразумевает немедленные гарантии безопасности Украине, что может нас столкнуть в ненужную войну", - сказал политик, призвав тех, кто поддерживает конфликт, "уволиться и отправиться на фронт". По словам депутата левой "Непокорившейся Франции" Софии Шикиру, Франции нужна дипломатия, а не перевооружение. "Нам постоянно повторяют, что "мы в войне". Нас постоянно склоняют к войне. Эта резолюция – попытка узаконить проект перевооружения. Роль Франции должна быть дипломатической. Мы повторяем, что необходимо организовать конференцию по миру на Украине под эгидой ООН", - сказала она, также указав, что фракция не станет голосовать в поддержку резолюции. По ее словам, необходимо, чтобы Франция "вышла из-под командования НАТО, которая находится в летаргическом состоянии". Нацсобрание Франции, нижняя палата парламента, в среду рассматривает проект резолюции об увеличении помощи Украине, которая, в частности, предполагает изъятие замороженных российских активов. Текст выдвинули на рассмотрение более 50 французских депутатов, включая бывшего премьер-министра Габриэля Атталя. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъять замороженные российские активы на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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франция, украина, эммануэль макрон, рф, ес