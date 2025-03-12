https://1prime.ru/20250312/iran-855719783.html
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли - 12.03.2025, ПРАЙМ
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:21+0300
2025-03-12T19:21+0300
2025-03-12T19:21+0300
экономика
иран
еаэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Посол Ирана Казем Джалали ... в ходе телефонного разговора с министром по торговле ЕЭК (Андреем) Слепневым официально объявил об утверждении соглашения", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Ранее парламент Ирана ратифицировал соглашение, после чего договор был отправлен на одобрение в Совет стражей конституции. Второго марта официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф сообщил об утверждении договора, отметив, что он не противоречит конституции.
https://1prime.ru/20250227/gruppa-855303967.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, еаэс, россия
Экономика, ИРАН, ЕАЭС, РОССИЯ
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли
Посольство ИРИ в России: Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Посол Ирана Казем Джалали ... в ходе телефонного разговора с министром по торговле ЕЭК (Андреем) Слепневым официально объявил об утверждении соглашения", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
Ранее парламент Ирана ратифицировал соглашение, после чего договор был отправлен на одобрение в Совет стражей конституции. Второго марта официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф сообщил об утверждении договора, отметив, что он не противоречит конституции.
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"