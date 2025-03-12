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Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли - 12.03.2025, ПРАЙМ
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:21+0300
2025-03-12T19:21+0300
экономика
иран
еаэс
россия
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Посол Ирана Казем Джалали ... в ходе телефонного разговора с министром по торговле ЕЭК (Андреем) Слепневым официально объявил об утверждении соглашения", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Ранее парламент Ирана ратифицировал соглашение, после чего договор был отправлен на одобрение в Совет стражей конституции. Второго марта официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф сообщил об утверждении договора, отметив, что он не противоречит конституции.
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иран, еаэс, россия
Экономика, ИРАН, ЕАЭС, РОССИЯ
19:21 12.03.2025
 
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Посольство ИРИ в России: Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Посол Ирана Казем Джалали ... в ходе телефонного разговора с министром по торговле ЕЭК (Андреем) Слепневым официально объявил об утверждении соглашения", - сообщило посольство в своем Telegram-канале.
Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
Ранее парламент Ирана ратифицировал соглашение, после чего договор был отправлен на одобрение в Совет стражей конституции. Второго марта официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф сообщил об утверждении договора, отметив, что он не противоречит конституции.
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