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Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли - 12.03.2025, ПРАЙМ

Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:21+0300

2025-03-12T19:21+0300

2025-03-12T19:21+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Посол Ирана Казем Джалали ... в ходе телефонного разговора с министром по торговле ЕЭК (Андреем) Слепневым официально объявил об утверждении соглашения", - сообщило посольство в своем Telegram-канале. Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Ранее парламент Ирана ратифицировал соглашение, после чего договор был отправлен на одобрение в Совет стражей конституции. Второго марта официальный представитель этого надзорного органа Хади Тахан Назиф сообщил об утверждении договора, отметив, что он не противоречит конституции.

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