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Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году

Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году - 12.03.2025, ПРАЙМ

Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году

Глава министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на международной энергетической конференции CERAWeek 2025 в Хьюстоне заявил, что республика... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:17+0300

2025-03-12T14:17+0300

2025-03-12T14:35+0300

энергетика

казахстан

нефть

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АЛМА-АТА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на международной энергетической конференции CERAWeek 2025 в Хьюстоне заявил, что республика намерена к 2030 году нарастить добычу нефти до 100 миллионов тонн в год с 87,7 миллиона в 2024 году, сообщает в среду пресс-служба казахстанского минэнерго. "Выступая на пленарной сессии Leadership Dialogue, министр энергетики Алмасадам Саткалиев обозначил ключевые направления развития отрасли и рассказал о планах Казахстана по обеспечению энергетической безопасности и переходу к "зеленой" экономике. Он сообщил, что в 2024 году объем добычи нефти в Казахстане составил 87,7 миллиона тонн - 660 миллионов баррелей, а к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов тонн - более 785 миллионов баррелей в год с учетом международных обязательств страны", - говорится в сообщении энергетического ведомства. Власти Казахстана неоднократно заявляли, что принимают все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. В начале марта минэнерго сообщило, что готовится предоставить обновленный план компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года.

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казахстан, нефть