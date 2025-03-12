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Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году
Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году
Глава министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на международной энергетической конференции CERAWeek 2025 в Хьюстоне заявил, что республика... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:17+0300
2025-03-12T14:35+0300
энергетика
казахстан
нефть
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АЛМА-АТА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на международной энергетической конференции CERAWeek 2025 в Хьюстоне заявил, что республика намерена к 2030 году нарастить добычу нефти до 100 миллионов тонн в год с 87,7 миллиона в 2024 году, сообщает в среду пресс-служба казахстанского минэнерго. "Выступая на пленарной сессии Leadership Dialogue, министр энергетики Алмасадам Саткалиев обозначил ключевые направления развития отрасли и рассказал о планах Казахстана по обеспечению энергетической безопасности и переходу к "зеленой" экономике. Он сообщил, что в 2024 году объем добычи нефти в Казахстане составил 87,7 миллиона тонн - 660 миллионов баррелей, а к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов тонн - более 785 миллионов баррелей в год с учетом международных обязательств страны", - говорится в сообщении энергетического ведомства. Власти Казахстана неоднократно заявляли, что принимают все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. В начале марта минэнерго сообщило, что готовится предоставить обновленный план компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года.
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казахстан, нефть
Энергетика, КАЗАХСТАН, Нефть
14:17 12.03.2025 (обновлено: 14:35 12.03.2025)
 
Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году

Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 100 миллионов тонн в год

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© flickr.com / sly06
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АЛМА-АТА, 12 мар - ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на международной энергетической конференции CERAWeek 2025 в Хьюстоне заявил, что республика намерена к 2030 году нарастить добычу нефти до 100 миллионов тонн в год с 87,7 миллиона в 2024 году, сообщает в среду пресс-служба казахстанского минэнерго.
"Выступая на пленарной сессии Leadership Dialogue, министр энергетики Алмасадам Саткалиев обозначил ключевые направления развития отрасли и рассказал о планах Казахстана по обеспечению энергетической безопасности и переходу к "зеленой" экономике. Он сообщил, что в 2024 году объем добычи нефти в Казахстане составил 87,7 миллиона тонн - 660 миллионов баррелей, а к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов тонн - более 785 миллионов баррелей в год с учетом международных обязательств страны", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
Власти Казахстана неоднократно заявляли, что принимают все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. В начале марта минэнерго сообщило, что готовится предоставить обновленный план компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года.
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