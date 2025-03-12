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Казахстан принял меры для компенсации временного увеличения добычи нефти

Казахстан принял меры для компенсации временного увеличения добычи нефти - 12.03.2025, ПРАЙМ

Казахстан принял меры для компенсации временного увеличения добычи нефти

Казахстан принял необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи нефти, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:13+0300

2025-03-12T19:13+0300

2025-03-12T19:13+0300

энергетика

казахстан

нефть

опек

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АСТАНА, 12 мар - ПРАЙМ. Казахстан принял необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи нефти, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики. "Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам", - говорится в сообщении. Уточняется, на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ – около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, республика остается надежным партнером и выполняет взятые обязательства, добавили в ведомстве. По данным казахстанского минэнерго, текущее превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении, он носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение Казахстаном среднесрочных обязательств. "Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений был подтвержден график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объемов, добытых сверх установленных квот", - добавили в минэнерго и заверили, что любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке. В мартовском докладе ОПЕК на основе вторичных источников указывалось, что Ирак в феврале текущего года вновь превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства - на 129 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 351 тысячу в сутки, Россия же уложилась в ограничения. В прошлом году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Планировалось, что Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки.

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казахстан, нефть, опек