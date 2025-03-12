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Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине

Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ

Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине

Министры обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши обсудят помощь Украине в Париже после того, как накануне президент Франции Эммануэль Макрон... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:31+0300

2025-03-12T00:31+0300

2025-03-12T00:31+0300

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ПАРИЖ, 12 мар - ПРАЙМ. Министры обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши обсудят помощь Украине в Париже после того, как накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал военачальников стран ЕС разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в среду примет коллег из стран ЕС, а также представителей Евросоюза и НАТО. Посредством видеоконференции ко встрече присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение Лекорню, переговоры будут сосредоточены на помощи Украине. "Хотя главы европейских государств неоднократно заявляли, что мир на Украине должен быть навязан силой, министры обсудят вопрос координации действий наших стран в поддержку Киева. Они также обсудят необходимое перевооружение Европы и наших стран, которое необходимо для гарантии нашей коллективной безопасности в долгосрочной перспективе", - цитирует СМИ источник из окружения министра. Макрон во вторник провел встречу, на которой присутствовал 31 военачальник из стран ЕС, а также Турции, Великобритании, Канады и других стран. "На фоне ускорения мирных переговоров" Макрон призвал их "перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности для Киева". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

украина

франция

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общество , мировая экономика, украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир путин, марк рубио, ес, нато, совбез