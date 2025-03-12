Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/ministry-855687465.html
Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине
Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине
Министры обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши обсудят помощь Украине в Париже после того, как накануне президент Франции Эммануэль Макрон... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:31+0300
2025-03-12T00:31+0300
экономика
общество
мировая экономика
украина
франция
киев
эммануэль макрон
владимир путин
марк рубио
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855687465.jpg?1741728701
ПАРИЖ, 12 мар - ПРАЙМ. Министры обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши обсудят помощь Украине в Париже после того, как накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал военачальников стран ЕС разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в среду примет коллег из стран ЕС, а также представителей Евросоюза и НАТО. Посредством видеоконференции ко встрече присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение Лекорню, переговоры будут сосредоточены на помощи Украине. "Хотя главы европейских государств неоднократно заявляли, что мир на Украине должен быть навязан силой, министры обсудят вопрос координации действий наших стран в поддержку Киева. Они также обсудят необходимое перевооружение Европы и наших стран, которое необходимо для гарантии нашей коллективной безопасности в долгосрочной перспективе", - цитирует СМИ источник из окружения министра. Макрон во вторник провел встречу, на которой присутствовал 31 военачальник из стран ЕС, а также Турции, Великобритании, Канады и других стран. "На фоне ускорения мирных переговоров" Макрон призвал их "перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности для Киева". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
украина
франция
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир путин, марк рубио, ес, нато, совбез
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Марк Рубио, ЕС, НАТО, Совбез
00:31 12.03.2025
 
Министры обороны стран ЕС обсудят помощь Украине

Министры обороны Франции, Германии, Британии, Италии и Польши обсудят помощь Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 12 мар - ПРАЙМ. Министры обороны Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши обсудят помощь Украине в Париже после того, как накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал военачальников стран ЕС разработать план гарантий безопасности для Украины на фоне прогресса в переговорах Киева и Вашингтона.
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в среду примет коллег из стран ЕС, а также представителей Евросоюза и НАТО. Посредством видеоконференции ко встрече присоединится министр обороны Украины Рустем Умеров.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение Лекорню, переговоры будут сосредоточены на помощи Украине. "Хотя главы европейских государств неоднократно заявляли, что мир на Украине должен быть навязан силой, министры обсудят вопрос координации действий наших стран в поддержку Киева. Они также обсудят необходимое перевооружение Европы и наших стран, которое необходимо для гарантии нашей коллективной безопасности в долгосрочной перспективе", - цитирует СМИ источник из окружения министра.
Макрон во вторник провел встречу, на которой присутствовал 31 военачальник из стран ЕС, а также Турции, Великобритании, Канады и других стран. "На фоне ускорения мирных переговоров" Макрон призвал их "перейти от концепции к плану, чтобы определить надежные гарантии безопасности для Киева".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча украинской делегации с представителями США. По итогам встречи государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров, отметив, что Киев это предложение поддержал.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАФРАНЦИЯКиевЭммануэль МакронВладимир ПутинМарк РубиоЕСНАТОСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала