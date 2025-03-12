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Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто

Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто - 12.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто

Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:19+0300

2025-03-12T19:19+0300

2025-03-12T19:20+0300

экономика

минпромторг

россия

авто

техосмотр

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива может прорабатываться дилерами, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в среду издание "Газета.ru" со ссылкой на генерального директора ГК "Рольф" Светлану Виноградову написало, что рабочая группа Минпромторга России разрабатывает проект закона, который обяжет физлиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров и на станциях техобслуживания. По словам Виноградовой, в законопроекте должно быть закреплено обязательство дилера, в случае продажи автомобиля им же, проводить проверку. "Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали", - ответили в министерстве на вопрос о том, существует ли такая инициатива на сегодняшний день.

https://1prime.ru/20241213/sistemy-853552617.html

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минпромторг, россия, авто, техосмотр