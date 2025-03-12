Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/minpromtorg-855719669.html
Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто
Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто
Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:19+0300
2025-03-12T19:20+0300
экономика
минпромторг
россия
авто
техосмотр
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива может прорабатываться дилерами, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в среду издание "Газета.ru" со ссылкой на генерального директора ГК "Рольф" Светлану Виноградову написало, что рабочая группа Минпромторга России разрабатывает проект закона, который обяжет физлиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров и на станциях техобслуживания. По словам Виноградовой, в законопроекте должно быть закреплено обязательство дилера, в случае продажи автомобиля им же, проводить проверку. "Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали", - ответили в министерстве на вопрос о том, существует ли такая инициатива на сегодняшний день.
https://1prime.ru/20241213/sistemy-853552617.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минпромторг, россия, авто, техосмотр
Экономика, Минпромторг, РОССИЯ, Авто, техосмотр
19:19 12.03.2025 (обновлено: 19:20 12.03.2025)
 
Минпромторг прокомментировал инициативу изменить порядок продаж б/у авто

Минпромторг РФ не получал механизмов по обязательному техосмотру при продаже б/у авто

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива может прорабатываться дилерами, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее в среду издание "Газета.ru" со ссылкой на генерального директора ГК "Рольф" Светлану Виноградову написало, что рабочая группа Минпромторга России разрабатывает проект закона, который обяжет физлиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров и на станциях техобслуживания. По словам Виноградовой, в законопроекте должно быть закреплено обязательство дилера, в случае продажи автомобиля им же, проводить проверку.
"Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали", - ответили в министерстве на вопрос о том, существует ли такая инициатива на сегодняшний день.
Пункт технического осмотра в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Названы системы автомобиля, которые обязательно проверят на техосмотре
13 декабря 2024, 15:02
 
ЭкономикаМинпромторгРОССИЯАвтотехосмотр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала