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Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ
Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:35+0300
2025-03-12T12:35+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
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общество , россия, вс рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, ВС РФ
12:35 12.03.2025
 
Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области

Минобороны: ВС России освободили 5 населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
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