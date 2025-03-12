https://1prime.ru/20250312/mnoborony-855700209.html

Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области

Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ

Подразделения ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T12:35+0300

2025-03-12T12:35+0300

2025-03-12T12:35+0300

спецоперация на украине

общество

россия

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/11/854989146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a091133b880ac55d67bd10b1935a087.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.

https://1prime.ru/20250311/sudzha-855665394.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, вс рф