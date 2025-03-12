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Нефть растет в цене на фоне неопределенности вокруг торговой политики США

Нефть растет в цене на фоне неопределенности вокруг торговой политики США - 12.03.2025, ПРАЙМ

Нефть растет в цене на фоне неопределенности вокруг торговой политики США

Мировые цены на нефть в среду утром растут, среди инвесторов сохраняются неоднозначные настроения на неопределенности вокруг торговой политики США,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T08:34+0300

2025-03-12T08:34+0300

2025-03-12T08:34+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут, среди инвесторов сохраняются неоднозначные настроения на неопределенности вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.23 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66% - до 70,02 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,72%, до 66,73 доллара. "В основном, настроения остаются неустойчивыми, несмотря на небольшой скачок в ходе торговой сессии сегодня. Торговой политики все еще не достает ясности, а опасения по поводу экономического роста в США сохраняются", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на азиатских рынках аналитик IG Asia в Сингапуре Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). При этом аналитики обратили внимание на публикацию в ночь на среду оценки Американского института нефти (API) по объему запасов нефти в США. Согласно данным, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 марта увеличились на 4,247 миллиона баррелей. Официальные данные позднее в среду будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают роста запасов за неделю по 7 марта на 2,1 миллиона баррелей - до 435,9 миллиона. Вечером во вторник был опубликован ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации, согласно которому минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать в 2025 году все равно меньше, чем заявлено альянсом, несмотря на его планы по росту добычи.

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нефть, рынки, сша, опек, сингапур