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Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen
Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen - 12.03.2025, ПРАЙМ
Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen
Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается Словакии и Венгрии, в Чехию она по-прежнему не поступает, сообщил в среду РИА... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:39+0300
2025-03-12T13:39+0300
2025-03-12T13:41+0300
энергетика
нефть
словакия
чехия
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ПРАГА, 12 мар – ПРАЙМ. Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается Словакии и Венгрии, в Чехию она по-прежнему не поступает, сообщил в среду РИА Новости Павел Кайдл, пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). "Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается только Словакии и Венгрии. В Чехию нефть по "Дружбе" по-прежнему не поступает", - сообщил Кайдл. В среду словацкая компания-оператор нефтепроводов Transpetrol сообщила о том, отправка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером. В Чехии на российской нефти традиционно работает НПЗ в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, расположенном неподалеку от Праги.
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нефть, словакия, чехия, венгрия, нпз
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ, ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ, НПЗ
Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen
Orlen: в Словакию и Венгрию возобновляются поставки по "Дружбе", Чехия еще ждет
ПРАГА, 12 мар – ПРАЙМ. Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается Словакии и Венгрии, в Чехию она по-прежнему не поступает, сообщил в среду РИА Новости Павел Кайдл, пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ).
"Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается только Словакии и Венгрии. В Чехию нефть по "Дружбе" по-прежнему не поступает", - сообщил Кайдл.
В среду словацкая компания-оператор нефтепроводов Transpetrol сообщила о том, отправка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером.
В Чехии на российской нефти традиционно работает НПЗ в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, расположенном неподалеку от Праги.
Отправку нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили