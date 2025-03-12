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Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen

Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen - 12.03.2025, ПРАЙМ

Чехия ожидает возобновления поставок по "Дружбе", заявили в Orlen

Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается Словакии и Венгрии, в Чехию она по-прежнему не поступает, сообщил в среду РИА... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:39+0300

2025-03-12T13:39+0300

2025-03-12T13:41+0300

энергетика

нефть

словакия

чехия

венгрия

нпз

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ПРАГА, 12 мар – ПРАЙМ. Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается Словакии и Венгрии, в Чехию она по-прежнему не поступает, сообщил в среду РИА Новости Павел Кайдл, пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). "Информация о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" касается только Словакии и Венгрии. В Чехию нефть по "Дружбе" по-прежнему не поступает", - сообщил Кайдл. В среду словацкая компания-оператор нефтепроводов Transpetrol сообщила о том, отправка нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлена, поступление сырья ожидается в среду вечером. В Чехии на российской нефти традиционно работает НПЗ в городе Литвинове на западе страны. Второй чешский НПЗ находится в городе Кралупи-над-Влтавоу, расположенном неподалеку от Праги.

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словакия

чехия

венгрия

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нефть, словакия, чехия, венгрия, нпз