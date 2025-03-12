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Цены на нефть растут

Цены на нефть растут - 12.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1% перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:35+0300

2025-03-12T15:35+0300

2025-03-12T15:35+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1% перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29% - до 70,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI – на 1,42%, до 67,19 доллара. Рынки ожидают позднее в среду публикации статистики минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 7 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах выросли на 2,1 миллиона баррелей после увеличения на 3,6 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю поднялись на 4,2 миллиона баррелей. Инвесторы обращают внимание и на краткосрочный энергетический прогноз (STEO) минэнерго США, опубликованный во вторник. В прогнозе ведомство повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2025 и 2026 годы. Также в среду будет опубликован ежемесячный доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в документе будут обновлены основные показатели нефтяного рынка, что может повлиять на котировки.

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