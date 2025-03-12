https://1prime.ru/20250312/neft-855708946.html
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут - 12.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1% перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:35+0300
2025-03-12T15:35+0300
2025-03-12T15:35+0300
энергетика
нефть
сша
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1% перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29% - до 70,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI – на 1,42%, до 67,19 доллара. Рынки ожидают позднее в среду публикации статистики минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 7 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах выросли на 2,1 миллиона баррелей после увеличения на 3,6 миллиона неделей ранее. При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю поднялись на 4,2 миллиона баррелей. Инвесторы обращают внимание и на краткосрочный энергетический прогноз (STEO) минэнерго США, опубликованный во вторник. В прогнозе ведомство повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2025 и 2026 годы. Также в среду будет опубликован ежемесячный доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в документе будут обновлены основные показатели нефтяного рынка, что может повлиять на котировки.
https://1prime.ru/20250312/kazakhstan-855706390.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, опек
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1% перед публикацией минэнерго США еженедельной статистики о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.26 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,29% - до 70,46 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI – на 1,42%, до 67,19 доллара.
Рынки ожидают позднее в среду публикации статистики минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 7 марта коммерческие запасы этого вида сырья в Штатах выросли на 2,1 миллиона баррелей после увеличения на 3,6 миллиона неделей ранее.
Казахстан намерен увеличить добычу нефти к 2030 году
При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю поднялись на 4,2 миллиона баррелей.
Инвесторы обращают внимание и на краткосрочный энергетический прогноз (STEO) минэнерго США, опубликованный во вторник. В прогнозе ведомство повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2025 и 2026 годы.
Также в среду будет опубликован ежемесячный доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в документе будут обновлены основные показатели нефтяного рынка, что может повлиять на котировки.