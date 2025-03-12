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Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК

Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК - 12.03.2025, ПРАЙМ

Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК

Добыча нефти в России в феврале снизилась по сравнению с январем в среднем на 4 тысячи баррелей в сутки и составила 8,973 миллиона баррелей в сутки, такая... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:02+0300

2025-03-12T16:02+0300

2025-03-12T16:02+0300

энергетика

нефть

опек

россия

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в феврале снизилась по сравнению с январем в среднем на 4 тысячи баррелей в сутки и составила 8,973 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. В январе РФ добывала 8,977 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в феврале снижение составило 4 тысячи баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На первые три месяца 2025 года суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляла в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.

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нефть, опек, россия