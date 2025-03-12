https://1prime.ru/20250312/neft-855710771.html
Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК
Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК
Добыча нефти в России в феврале снизилась по сравнению с январем в среднем на 4 тысячи баррелей в сутки и составила 8,973 миллиона баррелей в сутки, такая... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:02+0300
2025-03-12T16:02+0300
2025-03-12T16:02+0300
энергетика
нефть
опек
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в феврале снизилась по сравнению с январем в среднем на 4 тысячи баррелей в сутки и составила 8,973 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. В январе РФ добывала 8,977 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в феврале снижение составило 4 тысячи баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На первые три месяца 2025 года суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляла в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
https://1prime.ru/20250312/neft-855708946.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, опек, россия
Энергетика, Нефть, ОПЕК, РОССИЯ
Россия сократила объем добычи нефти, заявили в ОПЕК
ОПЕК: добыча нефти в России в феврале снизилась к январю до 8,97 миллиона б/с
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в феврале снизилась по сравнению с январем в среднем на 4 тысячи баррелей в сутки и составила 8,973 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
В январе РФ добывала 8,977 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в феврале снижение составило 4 тысячи баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На первые три месяца 2025 года суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляла в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.